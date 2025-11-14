Набиуллина: экономика РФ быстро восстановилась несмотря на шоки 2022 года

Экономика России, несмотря на шоки 2022 года, достаточно быстро восстановилась, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на "Конгрессе финансистов Казахстана 2025".

"Экономика несмотря на огромные шоки 2022 года достаточно быстро восстановилась", - приводит ее слова РИА Новости.

В ходе форума Набиуллина также отметила, что ЦБ снижает ключевую ставку аккуратно и осторожно. Глава ЦБ объяснила, что перед регулятором стоит задача "пройти между Сциллой и Харибдой", то есть поддержать и снизить инфляцию, но учитывать, что рост должен перейти от очень высоких темпов к сбалансированным, пишет Газета.RU.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.11.2025, 17:48
    Гость: А где она врёт

    Она говорит о восстановлении, а не о развитии. Развиваться России противопоказано, не дай бог народ станет лучше жить, да ещё подыхать перестанет ударными темпами. А там и за приватизацию спросит, за триллионы вывезенных, за вечное наше всё. Жуть, не надо всего такого напускного.

  3. 14.11.2025, 17:25
    Гость: Москва

    Чего ж не восстановиться то за счёт населения? С мира по нитке экономике на восстановление.

  4. 14.11.2025, 16:38
    Гость: Питон

    Западные страны конечно ввели санкции против РФ, и они сказываются, но это сущие мелочи по сравнению с действиями ЦБ и Набиуллиной. Это она устраивает шок и трепет российской экономике на пару с экономическим блоком кремля. Как можно искусственно сдерживать рост экономики? Это в каком гарварде ее этому учили? Как такой идиотизм вообще мог прийти им в голову кремлю и ЦБ и ещё во время СВО по сути войны. Уже оборонные заводы останавливаются как Нижнетагильский танковый сначала перешёл на 4х дневную неделю а теперь сокращает персонал. У завода ростут огромные долги они не могут расплатиться с металургами за поставленную сталь потому что нет заказов и оплаты на бронетехнику от МО и вагоны РЖД тоже не нужны, они продлевают сроки службы старых, что ведёт к авариям. Кремль и ЦБ поставили задачу полностью обанкротить все оставшиеся ещё на плаву заводы, душат их всеми возможными способами налогами, штрафами, высокими кредитами и ценами на электричество и газ. Чтобы затем приватизировать по дешовки.

Все комментарии (30)
