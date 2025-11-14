Набиуллина: экономика РФ быстро восстановилась несмотря на шоки 2022 года

Западные страны конечно ввели санкции против РФ, и они сказываются, но это сущие мелочи по сравнению с действиями ЦБ и Набиуллиной. Это она устраивает шок и трепет российской экономике на пару с экономическим блоком кремля. Как можно искусственно сдерживать рост экономики? Это в каком гарварде ее этому учили? Как такой идиотизм вообще мог прийти им в голову кремлю и ЦБ и ещё во время СВО по сути войны. Уже оборонные заводы останавливаются как Нижнетагильский танковый сначала перешёл на 4х дневную неделю а теперь сокращает персонал. У завода ростут огромные долги они не могут расплатиться с металургами за поставленную сталь потому что нет заказов и оплаты на бронетехнику от МО и вагоны РЖД тоже не нужны, они продлевают сроки службы старых, что ведёт к авариям. Кремль и ЦБ поставили задачу полностью обанкротить все оставшиеся ещё на плаву заводы, душат их всеми возможными способами налогами, штрафами, высокими кредитами и ценами на электричество и газ. Чтобы затем приватизировать по дешовки.