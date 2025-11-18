Набиуллина допустила, что ЦБ мог перегнуть палку с блокировками счетов

Центробанк мог перегнуть палку с блокировками счетов из-за угрозы мошенничества, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на конференции Банка России "Фокус на клиента".

"Вот мы что видим? Например, жалобы на мошенничество упали. Серьезно упали. Надеемся, что это тенденция. Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства", — приводит ее слова РИА Новости.

Набиуллина выразила надежду, что эта проблема будет решена.

  1. 18.11.2025, 20:28
    Гость: Европеец

    У вас погрязшие в нищете могут переводить миллионы на счета. У нас так не умеем.

  2. 18.11.2025, 20:09
    Гость: Да

    Система несовершенна это давно понятно.

    Тем не менее, лучше блокировка сотни переводов на пару дней, чем одно мошеннчество с пропажей квартиры..

    Так что пока мошенничество развивается, ведь сейчас просто мошенники ищут новые схемы, а не прекратили работу навсегда, надо не столько говорить об опасности перегиба палок, сколько искать схемы временного торможения всех подозрительных расчётов, пока не возникла необходимость ОПЛАЧИВАТЬ ВСЁ ПРОПАЖИ ИЗ БЮДЖЕТА.

  4. 18.11.2025, 19:23
    Гость: майк

    Какой платеж мошенничество и так можно указать в приложении. Банк без паспорта счет не открывает.
    Это не борьба с мошенничеством, а корыстные интересы банкиров.

  5. 18.11.2025, 19:00
    Гость: *

    Похоже из-за конкуренции один из главных глобалистов России не может "раскрутить" свой маркетплейс.

