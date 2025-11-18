Набиуллина допустила, что ЦБ мог перегнуть палку с блокировками счетов

12:52 18.11.2025

Центробанк мог перегнуть палку с блокировками счетов из-за угрозы мошенничества, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на конференции Банка России "Фокус на клиента".

"Вот мы что видим? Например, жалобы на мошенничество упали. Серьезно упали. Надеемся, что это тенденция. Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства", — приводит ее слова РИА Новости.

Набиуллина выразила надежду, что эта проблема будет решена.