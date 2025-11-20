Банки предложили запретить программы лояльности на маркетплейсах

20:26 20.11.2025

Главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы, сообщает ТАСС.

"Полагаем целесообразным запретить операторам посреднических платформ (маркетплейсам) вкладывать средства в снижение цен товаров, распространив запрет как на прямые скидки и акции, так и косвенные формы финансирования (бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии)", - говорится в письме.

Исключение можно сохранить для собственных товаров маркетплейсов и социально значимые категории товаров, уточняется в письме. "При этом в любом случае данные скидки (акции, иные привилегии) не должны быть связаны с используемым для оплаты электронным средством платежа или банка, его выпустившего", - указано в документе.

Авторы письма также ссылаются на мировой опыт, который "подтверждает необходимость сдерживания подобных рыночных практик". В качестве примера, в частности, приводятся регламенты Европейского союза, которые устанавливают прямые ограничения на антиконкурентные субсидии и ценовые манипуляции со стороны "системно значимых платформ".

Кроме того, авторы письма указывают, что введение этих мер не приведет к удорожанию товаров для населения, однако председатель Общественного совета Роспотребнадзора, глава ОПИ Олег Павлов ранее сообщал ТАСС, что отмена скидок на маркетплейсах приведет росту цен на товары на 15-20%.