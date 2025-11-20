Банки предложили запретить программы лояльности на маркетплейсах

Главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы, сообщает ТАСС

"Полагаем целесообразным запретить операторам посреднических платформ (маркетплейсам) вкладывать средства в снижение цен товаров, распространив запрет как на прямые скидки и акции, так и косвенные формы финансирования (бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии)", - говорится в письме.

Исключение можно сохранить для собственных товаров маркетплейсов и социально значимые категории товаров, уточняется в письме. "При этом в любом случае данные скидки (акции, иные привилегии) не должны быть связаны с используемым для оплаты электронным средством платежа или банка, его выпустившего", - указано в документе.

Авторы письма также ссылаются на мировой опыт, который "подтверждает необходимость сдерживания подобных рыночных практик". В качестве примера, в частности, приводятся регламенты Европейского союза, которые устанавливают прямые ограничения на антиконкурентные субсидии и ценовые манипуляции со стороны "системно значимых платформ".

Кроме того, авторы письма указывают, что введение этих мер не приведет к удорожанию товаров для населения, однако председатель Общественного совета Роспотребнадзора, глава ОПИ Олег Павлов ранее сообщал ТАСС, что отмена скидок на маркетплейсах приведет росту цен на товары на 15-20%. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 20.11.2025, 22:01
    Гость: Жаба душит...

    Я имею в виду Сбер, ВТБ, Т-банк, Альфа-банк и др., у которых Озон отбивает клиентуру. Причем массовую, которых числом много, хотя доходы небольшие - этим людям важен каждый рубль, и они охотно пользуются любыми скидками.

  4. 20.11.2025, 21:40
    Гость: Москва

    Не рыночная экономика, а какая то базарная. Социализм разрушили, капитализм не построили. Как в басне:" однажды лебедь, рак и щука...".

  5. 20.11.2025, 21:33
    Гость: сергей-57

    эту самую ким поставить бы главой цб !!
    она бы у грифа-стервятника пёрышки ощипала....

Все комментарии (9)
Выбор читателей
Слежка вместо поддержки? Семьи возьмут под финансовый колпак
Импортозамещение оказалось более сложной задачей, чем предполагалось
© KM.RU
Эффект Долиной. На рынке вторичного жилья паника: покупатели лишаются квартир и денег
Орбан заявил, что у России не хватит сил напасть на Евросоюз
Избранное
Глеб Самойлов «Агата Кристи 35» (2CD + DVD)
Родительский контроль за питанием в действии: столовые московских школ открыты для пап и мам учащихся
Мститель за всю поруганную страну: как сложилась трагическая судьба прототипа «Ворошиловского стрелка»
ВИА Гагарин «Садко» (интернет-сингл)
«Надо помнить главный принцип, который касается всех перемирий, - перемирие всегда в интересах отступающего»
«Надвое» Тодоровского: в тисках формата. Рецензия
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Возрожденный «Боцман и Бродяга» напомнил об опасности алкоголя
Фиги «Boy» (интернет-сингл)
«Яма, в которую Лукашенко затягивает Россию»: доверие белорусов к русским резко снизилось
«Марсианские хроники»: кто есть кто в битве за Красную планету?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации