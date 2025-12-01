Bloomberg: Индия нашла нового поставщика нефти вместо России

Индия закупила первую партию нефти у Гайаны, два танкера с сырьем уже направились в страну. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на данные порталов по отслеживанию судов.

«Суда-перевозчики сверхбольшой нефти Cobalt Nova и Olympic Lion покинули эту южноамериканскую страну в последние дни ноября, каждый из которых нес около 2 миллионов баррелей нефти», — цитирует публикацию Газета.RU.

По данным журналистов, судна прибудут в Индию в январе. Такой длинный маршрут поставок связан с планами индийских переработчиков отказаться от закупок нефти из России на фоне давления со стороны США и санкций против крупнейших российских поставщиков, следует из материала.

  1. 01.12.2025, 21:46
    Гость: Европеец

    Ваше «взятое даром из недр» стоит 35-40 долларов только для того чтобы «взять из недр». Вели продаёте за 40 - значит ни хрена не получаете.

  2. 01.12.2025, 20:45
    Гость: Ну да

    а ты им предлагаешь снять последние кальсоны ради продажного кремля? Ещё и повоевать вместо тебя?

  3. 01.12.2025, 20:26
    Гость: Ну а вы что хотели,это ж

    Цыгане в белых кальсонах.
    Так же будут себя вести и в случае войны.

  4. 01.12.2025, 20:14
    Гость: Россиянин

    С чего им отказываться то? Индия - огромный рынок на который никаких "полно" не хватит,как и на Китай. Равно, как никакие американцы трубопроводный газ не заместят. Уже в феврале начнётся вой про "Генерал Мороз".

  5. 01.12.2025, 20:01
    Гость: ну

    тот кто "наши" продает за копейки все равно имеем прибыль "мама не горюй" так как продает не свое , а взятое из российских недр за даром. Российские недра не продавать за бесценок нужно , а бережно использовать в интересах всего населения и беречь для потомков. Потому что территория России расположена не в Африке, а в основном на севере.

Все комментарии (18)
