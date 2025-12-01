Разрыв зарплат богатых и бедных достиг минимума за 25 лет

14:55 1.12.2025

В России уменьшается зарплатное неравенство. В 2025 году 10% самых бедных работников получали порядка 25 тыс. рублей, когда 10% наиболее обеспеченных — свыше 315 тыс., пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Так, разница между показателями достигла 12,7 раза — это минимальный показатель за всё время ведения статистики с 2000 года. Самые высокие значения были в 2000-м и 2001-м — 34 и 39,6 раза соответственно.

Для измерения аналитики разделили население на 10 групп с наименьшим и наибольшим уровнем дохода. В целом с 2001-го показатель постепенно сокращался — небольшие повышения были в 2006-м (с 24,9 до 25,3), 2011-м (с 14,7 до 16,1) и 2021-м (с 13 до 13,5).

Сокращение разрыва происходит главным образом за счет роста низких зарплат, полагает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Рынок труда в последние годы в меньшей степени заинтересован в высокооплачиваемых руководителях, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. При этом резко возрос спрос на рабочие специальности и низкоквалифицированный труд курьеров, водителей, строителей. По ее словам, для их привлечения и удержания работодателям приходилось вступать в зарплатную конкуренцию и повышать жалованье более высокими темпами, чтобы сделать позиции привлекательными.

Кроме того, тенденция связана не с ускоренным обогащением малообеспеченных, а с системной корректировкой рынка труда, отметила эксперт. Например, государство последовательно повышает МРОТ — в 2026-м он составит 27 093 рубля. Это более чем на 20% выше показателя 2025-го.

За последние пять лет зарплаты топовых специалистов выросли медленнее, чем менее обеспеченных людей. Росстат подсчитывает эти данные раз в два года. Так, в 2023-м и 2025 году оплата труда дорогих сотрудников увеличилась на 25% и 32% соответственно, а жалованье бедных — на 29% и 36,5%.

Тем не менее разрыв остается значительным по сравнению с другими странами: в Норвегии, Швеции и Дании он составляет около пяти раз, в США превышает 13, а в Коста-Рике и Чили — более 20.