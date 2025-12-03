ВТБ готов выдавать бизнесу кредиты в цифровых рублях

ВТБ готов к выдаче кредитов бизнесу в цифровых рублях, заявил ТАСС на полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" старший вице-президент, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка Дмитрий Средин.

"Конечно, да. Это то направление, на котором мы работаем очень активно. Просто требуется адаптация рынка к новым технологиям, чтобы все, с одной стороны, привыкли, но, и чтобы инфраструктура была готова в целом", - сказал Средин, отвечая на вопрос о том, готов ли банк выдавать кредиты бизнесу в цифровых рублях.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, в дополнение к наличной и безналичной. Крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года.

  1. 04.12.2025, 00:26
    Гость: с биноклем на диване

    Несмотря на сопротивление людей и предупреждения специалистов, московские ивреи загоняют Россию в цифровой концлагерь..
    И снова все та же тема - это установка программы оон под которой правительство рф поставило свою подпись.
    Программа эта если будет реализована, загонит всех в Гулаг из которого уже не будет выхода, кроме как через большую кровь.
    Причем в своих коментариях на западе, деятели правительства рф показывают что прекрасно осознают что они делают..

  2. 03.12.2025, 23:21
    Гость: Юляша

    Ходжа Насреддин:
    он держал лепешку над дымом от твоих шашлыков ?Ну,что ж...А ты послушал звон его монет !

