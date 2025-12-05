ЦБ отменит ограничения на переводы валюты за рубеж для россиян

11:59 5.12.2025

Банк России принял решение отменить с 8 декабря ограничения на переводы иностранной валюты за рубеж для россиян и физлиц из дружественных стран.

"Учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке, с 8 декабря 2025 года Банк России отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц - нерезидентов из дружественных стран", - цитирует сообщение пресс-службы ЦБ РФ ТАСС.

В настоящее время установлен лимит на перечисления через системы денежных переводов - за месяц не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте.

ЦБ также сообщил, что работающие в России "недружественные" физлица - нерезиденты до 7 июня 2026 года смогут переводить за рубеж средства в размере зарплаты.