ЦБ отменит ограничения на переводы валюты за рубеж для россиян

Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Банк России принял решение отменить с 8 декабря ограничения на переводы иностранной валюты за рубеж для россиян и физлиц из дружественных стран. 

"Учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке, с 8 декабря 2025 года Банк России отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц - нерезидентов из дружественных стран", - цитирует сообщение пресс-службы ЦБ РФ ТАСС.

В настоящее время установлен лимит на перечисления через системы денежных переводов - за месяц не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте.

ЦБ также сообщил, что работающие в России "недружественные" физлица - нерезиденты до 7 июня 2026 года смогут переводить за рубеж средства в размере зарплаты.

  1. 05.12.2025, 20:43
    Гость: Бобер

    Ой чинуши, если так хочется - бегите на запад - там вам галстук березовского повяжут и денежку изымут. А деньги внутри ФР мы другие напечатаем. Без страны вас ждет тоже самое, что и белогвардейское движение - геноцид. Гуантанамо и английские печи рейха всегда найдутся.

  2. 05.12.2025, 20:08
    Гость: Обоснование в чём?

    Не увидел в заметке, с какого это бодуна ЦБ разрешил эти переводы? Кто лоббист такого поворота? Или это риторический вопрос?

  3. 05.12.2025, 17:24
    Гость: Подстраховались

    Освоят рублёвые кубышки, снова спрячут за бугор, а в стране рубль обрушат, для дорогих россиян.

  4. 05.12.2025, 15:22
    Гость: ага

    а как же, иначе никак. И еще "В Совфеде обсудили, как защитить должностных лиц от автоматических штрафов". Только должностных лиц?. А остальных граждан можно?

Все комментарии (10)
