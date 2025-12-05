ЦБ отменит ограничения на переводы валюты за рубеж для россиян
Банк России принял решение отменить с 8 декабря ограничения на переводы иностранной валюты за рубеж для россиян и физлиц из дружественных стран.
"Учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке, с 8 декабря 2025 года Банк России отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц - нерезидентов из дружественных стран", - цитирует сообщение пресс-службы ЦБ РФ ТАСС.
В настоящее время установлен лимит на перечисления через системы денежных переводов - за месяц не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте.
ЦБ также сообщил, что работающие в России "недружественные" физлица - нерезиденты до 7 июня 2026 года смогут переводить за рубеж средства в размере зарплаты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ой чинуши, если так хочется - бегите на запад - там вам галстук березовского повяжут и денежку изымут. А деньги внутри ФР мы другие напечатаем. Без страны вас ждет тоже самое, что и белогвардейское движение - геноцид. Гуантанамо и английские печи рейха всегда найдутся.
Не увидел в заметке, с какого это бодуна ЦБ разрешил эти переводы? Кто лоббист такого поворота? Или это риторический вопрос?
Освоят рублёвые кубышки, снова спрячут за бугор, а в стране рубль обрушат, для дорогих россиян.
а как же, иначе никак. И еще "В Совфеде обсудили, как защитить должностных лиц от автоматических штрафов". Только должностных лиц?. А остальных граждан можно?
Кирдык денежкам Длиной , теперь уйдут за бугор и ищи-свищи.