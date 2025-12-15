Стала известна сумма иска ЦБ к депозитарию Euroclear

Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Центробанк подал иск к депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Москвы.

Эта сумма эквивалентна 227,9 миллиарда долларов. В ЕС находится более 200 миллиардов евро, в основном на счетах Euroclear. 

В суде уточнили, что иск ЦБ к Euroclear пока не приняли к рассмотрению.

На прошлой неделе Банк России заявил, что принял такое решение из-за попыток ЕС украсть замороженные активы. Регулятор пояснил, что действия Euroclear нанесли вред ЦБ из-за невозможности распоряжаться средствами.

Центробанк назвал планы Еврокомиссии использовать заблокированные активы незаконными, оставляет за собой право без уведомления защищать права и оспорит действия ЕК в компетентных органах.

  1. 15.12.2025, 19:47
    Гость: Держите карман шире

    Глупые населюки РФ, ельци-путинские патриоты! Какое вам дело до этих миллиардов? Наверно думаете, что если деньги вернутся, то вам из этих миллиардов что-нибудь обломится?

  2. 15.12.2025, 19:41
    Гость: стесняюсь спросить

    я всё ещё очень стесняюсь спросить. Застенчивый я, робкий и несмелый.

  3. 15.12.2025, 19:39
    Гость: stalker

    Все это мышиная возня. А на поверку вот что. Бросили вызов Западу, предварительно отдав ему свой кошелек. Идиоты.

