Стала известна сумма иска ЦБ к депозитарию Euroclear

12:37 15.12.2025

Центробанк подал иск к депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Москвы.

Эта сумма эквивалентна 227,9 миллиарда долларов. В ЕС находится более 200 миллиардов евро, в основном на счетах Euroclear.

В суде уточнили, что иск ЦБ к Euroclear пока не приняли к рассмотрению.

На прошлой неделе Банк России заявил, что принял такое решение из-за попыток ЕС украсть замороженные активы. Регулятор пояснил, что действия Euroclear нанесли вред ЦБ из-за невозможности распоряжаться средствами.

Центробанк назвал планы Еврокомиссии использовать заблокированные активы незаконными, оставляет за собой право без уведомления защищать права и оспорит действия ЕК в компетентных органах.