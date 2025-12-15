Стала известна сумма иска ЦБ к депозитарию Euroclear
Центробанк подал иск к депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Москвы.
Эта сумма эквивалентна 227,9 миллиарда долларов. В ЕС находится более 200 миллиардов евро, в основном на счетах Euroclear.
В суде уточнили, что иск ЦБ к Euroclear пока не приняли к рассмотрению.
На прошлой неделе Банк России заявил, что принял такое решение из-за попыток ЕС украсть замороженные активы. Регулятор пояснил, что действия Euroclear нанесли вред ЦБ из-за невозможности распоряжаться средствами.
Центробанк назвал планы Еврокомиссии использовать заблокированные активы незаконными, оставляет за собой право без уведомления защищать права и оспорит действия ЕК в компетентных органах.
