Аэропорт Домодедово выставят на продажу в начале 2026 года

13:09 30.12.2025

Изъятый в пользу государства аэропорт Домодедово будет выставлен на продажу на открытом аукционе в начале 2026 года. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в эфире «Россия 24». Он отметил, что уже есть претенденты на покупку аэропорта.

«Соответствующий пакет будет выставлен на аукцион, открытый аукцион, будем проводить его в соответствии с правилами, утвержденными в законодательстве. Уверен, что аукцион состоится, есть желающие, есть инвесторы»,— приводит его слова «Коммерсант».

В сентябре Силуанов говорил о планах продать аэропорт до конца 2025 года. При этом он отмечал, что покупатель уже есть, но о ком именно шла речь, министр не уточнил.

В июне Арбитражный суд Подмосковья по иску Генпрокуратуры изъял в пользу государства активы Домодедово. Ведомство подавало иск к владельцу аэропорта Дмитрию Каменщику и его партнеру Валерию Когану, а также компаниям, владевшим активами авиагавани. Генпрокуратура требовала признать недействительными сделки о приватизации, по которой, по мнению надзорного органа, иностранные лица получили контроль над стратегическим активом.