Аэропорт Домодедово выставят на продажу в начале 2026 года

Изъятый в пользу государства аэропорт Домодедово будет выставлен на продажу на открытом аукционе в начале 2026 года. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в эфире «Россия 24». Он отметил, что уже есть претенденты на покупку аэропорта.

«Соответствующий пакет будет выставлен на аукцион, открытый аукцион, будем проводить его в соответствии с правилами, утвержденными в законодательстве. Уверен, что аукцион состоится, есть желающие, есть инвесторы»,— приводит его слова «Коммерсант».

В сентябре Силуанов говорил о планах продать аэропорт до конца 2025 года. При этом он отмечал, что покупатель уже есть, но о ком именно шла речь, министр не уточнил.

В июне Арбитражный суд Подмосковья по иску Генпрокуратуры изъял в пользу государства активы Домодедово. Ведомство подавало иск к владельцу аэропорта Дмитрию Каменщику и его партнеру Валерию Когану, а также компаниям, владевшим активами авиагавани. Генпрокуратура требовала признать недействительными сделки о приватизации, по которой, по мнению надзорного органа, иностранные лица получили контроль над стратегическим активом.

  1. 30.12.2025, 18:08
    Гость: Васечкин

    А потом аэропорт можно будет опять отнять и продать, где гарантия, что новые владельцы будут не очередными жуликами? и так неоднократно, вот и денежка в бюджет.

  3. 30.12.2025, 17:03
    Гость: ЭТО КАК ПОНИМАТЬ!?!

    В сентябре Силуанов говорил о планах продать аэропорт до конца 2025 года. При этом он отмечал, что покупатель уже есть, но о ком именно шла речь, министр не уточнил.

    Читать полностью: https://www.km.ru/economics/2025/12/30/biznes-i-predprinimatelstvo-v-rossii/920676-aeroport-domodedovo-vystavyat-na-pr

    СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ.
    ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ И ПОЧТА России НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ!

    Р.S.Иэти люди учат всех как ковырять пальцем в носу и ......на СССР?

  4. 30.12.2025, 14:44
    Гость: коренной москвич

    Я бы Собянина выставил на аукцион. Любой город, область позавидует такому административному продукту. Хватит в Москве благоустраивать, Россия большая, везде такие администраторы нужны. Как член партии Единая Россия он и сам должен взять на себя самый проблемный город, например Донецк.

