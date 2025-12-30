Аэропорт Домодедово выставят на продажу в начале 2026 года
Изъятый в пользу государства аэропорт Домодедово будет выставлен на продажу на открытом аукционе в начале 2026 года. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в эфире «Россия 24». Он отметил, что уже есть претенденты на покупку аэропорта.
«Соответствующий пакет будет выставлен на аукцион, открытый аукцион, будем проводить его в соответствии с правилами, утвержденными в законодательстве. Уверен, что аукцион состоится, есть желающие, есть инвесторы»,— приводит его слова «Коммерсант».
В сентябре Силуанов говорил о планах продать аэропорт до конца 2025 года. При этом он отмечал, что покупатель уже есть, но о ком именно шла речь, министр не уточнил.
В июне Арбитражный суд Подмосковья по иску Генпрокуратуры изъял в пользу государства активы Домодедово. Ведомство подавало иск к владельцу аэропорта Дмитрию Каменщику и его партнеру Валерию Когану, а также компаниям, владевшим активами авиагавани. Генпрокуратура требовала признать недействительными сделки о приватизации, по которой, по мнению надзорного органа, иностранные лица получили контроль над стратегическим активом.
А потом аэропорт можно будет опять отнять и продать, где гарантия, что новые владельцы будут не очередными жуликами? и так неоднократно, вот и денежка в бюджет.
Нафиг он ни кому не сдался без того бабла, которое стекается в Москву.
СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ.
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ И ПОЧТА России НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ!
Р.S.Иэти люди учат всех как ковырять пальцем в носу и ......на СССР?
Я бы Собянина выставил на аукцион. Любой город, область позавидует такому административному продукту. Хватит в Москве благоустраивать, Россия большая, везде такие администраторы нужны. Как член партии Единая Россия он и сам должен взять на себя самый проблемный город, например Донецк.
отнимается-перепродается.И чего они бегут с деньгами?