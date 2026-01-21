Кремль признал системную проблему с налогообложением малого бизнеса

18:37 21.01.2026

На совещании с правительством РФ президент Владимир Путин поднимет вопрос о дополнительных мерах поддержки малого бизнеса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, есть системная здесь проблема, которая не была принята во внимание, когда соответствующие изменения разрабатывались, это очевидно», – приводит его слова газета «Ведомости».

Песков также рассказал, что в Кремле знают ситуации с подмосковной пекарней «Машенька», владелец которой обращался на прямую линию с президентом в декабре 2025 г. По его словам, власти Московской области имеют контакты с бизнесменом.

Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов из Люберец во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» рассказал, что раньше пользовался патентной системой и это было удобно. Теперь систему налогообложения усложнили – необходимо нанимать бухгалтера. Он отметил, что понимает, что время непростое, но предпринимателям было бы проще, если бы подняли плату за патент.

Предприниматель объяснил, что рентабельность его бизнеса составляет всего 15–16 процентов, при этом 12 процентов он должен отдавать в виде налогов, и в итоге остается лишь 3–4 процента прибыли, которых едва хватает на жизнь, поэтому ему проще закрыть дело и пойти работать по найму, пишет «Фонтанка».

Единственным выходом для его бизнеса Максимов назвал включение пекарен и общепита в перечень отраслей, имеющих право на льготную ставку по упрощенной системе налогообложения. Сейчас такой список существует в Московской области, однако пекарни в него не входят.

С 2026 года в России действуют новые налоговые правила — базовая ставка НДС увеличилась с 20 до 22%. Соответствующий закон был утвержден президентом в ноябре 2025 года.20 января Максимов рассказал, что планирует закрыть пекарню в мае. Бизнес остается нерентабельным из-за налоговой системы, заявил он.

Название заведения стало известно после последней прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, во время которой Максимов задал вопрос главе государства о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Путин в ходе беседы попросил его прислать продукцию на пробу и также отправил ему подарки — икону и вино.