Афганистан хочет покупать у России нефть и газ

Афганистан заинтересован в закупках у России нефти и газа, заявил посол Афганистана в РФ Гуль Хасан.

"В настоящее время торгово-экономические отношения между двумя странами находятся на стадии развития. В случае устранения ряда проблем, в частности банковских ограничений, Афганистан сможет импортировать из России нефть, газ, медикаменты, промышленные товары, зерно, растительные масла и другую продукцию", - сказал он ТАСС в своем первом интервью в качестве главы диппредставительства в Москве.

По словам посла, Афганистан может экспортировать в Россию свежие и сушеные фрукты, овощи, лекарственные растения, ковры, а также минеральные ресурсы. "Реализация указанных экспортно-импортных операций способна существенно увеличить объем двусторонней торговли, - подчеркнул дипломат. - Кроме того, мы прилагаем усилия к открытию в Москве выставки афганских товаров, что также окажет положительное влияние на рост торгового оборота".

  5. 02.02.2026, 13:23
    Гость: Рабинович

    И не только нефть на финики.
    ..
    Россия и Афганистан ведут переговоры по привлечению афганских трудовых мигрантов. Кабул рассчитывает на положительное решение. Об этом заявил в интервью ТАСС посол исламского эмирата в РФ Гуль Хасан.
    "По вопросу трудовой миграции в Россию уже состоялись переговоры и есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов", - сказал дипломат.
    "Афганистан - страна с молодым населением, и правительство прилагает усилия для направления квалифицированных и профессиональных кадров в те государства, где существует потребность в рабочей силе".
    ...
    Ничего страшного, главное сейчас - вернуть Одессу. А в тылу нам помогут афганские друзья.

