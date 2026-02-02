Афганистан хочет покупать у России нефть и газ
Афганистан заинтересован в закупках у России нефти и газа, заявил посол Афганистана в РФ Гуль Хасан.
"В настоящее время торгово-экономические отношения между двумя странами находятся на стадии развития. В случае устранения ряда проблем, в частности банковских ограничений, Афганистан сможет импортировать из России нефть, газ, медикаменты, промышленные товары, зерно, растительные масла и другую продукцию", - сказал он ТАСС в своем первом интервью в качестве главы диппредставительства в Москве.
По словам посла, Афганистан может экспортировать в Россию свежие и сушеные фрукты, овощи, лекарственные растения, ковры, а также минеральные ресурсы. "Реализация указанных экспортно-импортных операций способна существенно увеличить объем двусторонней торговли, - подчеркнул дипломат. - Кроме того, мы прилагаем усилия к открытию в Москве выставки афганских товаров, что также окажет положительное влияние на рост торгового оборота".
Россия и Афганистан ведут переговоры по привлечению афганских трудовых мигрантов. Кабул рассчитывает на положительное решение. Об этом заявил в интервью ТАСС посол исламского эмирата в РФ Гуль Хасан.
"По вопросу трудовой миграции в Россию уже состоялись переговоры и есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов", - сказал дипломат.
"Афганистан - страна с молодым населением, и правительство прилагает усилия для направления квалифицированных и профессиональных кадров в те государства, где существует потребность в рабочей силе".
...
