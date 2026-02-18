ЦБ увидел основания для осторожного оптимизма в борьбе с кибермошенниками

Банк России видит основания для осторожного оптимизма в борьбе с кибермошенниками, заявила на форуме "Кибербезопасность в финансах" председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Впервые за все те годы, которые мы боремся вместе с вами сообща с мошенниками, лично у меня, не знаю, согласятся мои коллеги или нет, но у меня появились основания, скажем так, для осторожного оптимизма", - приводит ее слова "Интерфакс".

По данным банковской отчетности, в 2025 году мошенники похитили у граждан 29,3 млрд рублей, что на 6% больше, чем годом ранее.

"Но при сравнении нужно учитывать следующее. Дело в том, что продолжает расти доля мошеннических операций, которые попадают в нашу статистику. Раньше более значительная доля просто не попадала в статистику. Мы второй год уже активно работаем с банками, которые раньше по тем или иным причинам не сообщали о мошеннических операциях. И сыграла свою роль так называемая "спецкнопка", которая существует в приложениях крупных банков. Это сервис для пострадавших от мошенников, который стал обязательным с октября. И можно в приложении пометить перевод как мошеннический, и все данные автоматически попадают в нашу базу - кому, куда, сколько. И в итоге мы стали получать данные даже о мелких хищениях, которые раньше оставались в тени, потому что просто люди о них редко сообщают", - сказала она.

"И при этом, обращу внимание уважаемых банкиров, ещё не у всех банков этот сервис на виду, не всем и не везде он понятен, поэтому прошу обратить на это внимание. И здесь главное даже не в том, что мы видим более полную картину, а в том, если полнее наша база, то значит, другие банки, которые получают информацию из этой базы, могут более эффективно пресекать мошеннические операции", - добавила Набиуллина.

По оценке ЦБ, крупнейшие банки, используя в том числе сведения из этой базы, ежемесячно приостанавливают около 330 тысяч операций (в 2025 году - около 300 тысяч операций).

  1. 18.02.2026, 21:44
    Гость: с биноклем на диване

    Хе хе.. это кто там про сгашных мошеннкаф стращает - те кто украл и вывел из рф 300млрд(1.5трлн) долларов и Продолжает это делать каждый день до сих пор?
    А деньги пенсов ссср когда вернут? А проценты на них?

  2. 18.02.2026, 21:01
    Гость: 123.

    Это заявляют те, кто впаривает кредит гражданам под 30-40 % ,а ранее $ 350 миллиардов ,украли, и прятали зарубежом ,пока эти деньги не превратились в тыкву .

  3. 18.02.2026, 20:27
    Гость: Max мошенники начали использовать почти сразу

    А у нас как то об этом не пишут.
    "Политика партии" держит тему под запретом. Как реальные боевые действия тесно завязаны на политику и экономику, так и действия мошенников, не можем справится, важно правильно сформулировать, ну или просто промолчать.

  4. 18.02.2026, 20:12
    Гость: ага

    так мошенники и существуют не вопреки , а благодаря ЦБ и другим банкам. Хотя банки и сами являются мошенниками судя по их кредитным процентам и паразитическому деланию деньги из денег миную реальное производство товаров и услуг. Банк должен быть один и государственный и в нем должны не "работать", а служить госслужащие обеспечивающие финансовую безопасность страны.

  5. 18.02.2026, 19:57
    Гость: Самый

    осторожный и здоровый оптимизм в борьбе с мошенниками может состоять только в том. что люди стали немного умнее и осторожнее, и стараются не верить не только мошенникам, но и "родному" государству, которое, по сути и является главным мошенником.
    А тех, кто ещё ещё ему верит, уже не жалко, поскольку, "...уж сколько раз твердили миру...(больше сорока лет), да только всё не впрок".

