В Москве доначислили налоги 64 тыс. «неработающим»

После начатой в 2025 году проверки трудоспособных жителей Москвы, которые официально нигде не трудоустроены, было выявлено почти 64 тыс. москвичей, «которые формализовали источники получения своих денежных средств», пишет РБК со ссылкой на сообщение московского управления Федеральной налоговой службы (ФНС).

О запуске такой проверки в отношении москвичей, которые формально не работают и не декларируют свои доходы для целей налогообложения, в ведомстве сообщили в минувшем октябре.

По словам руководителя управления Марины Третьяковой, в 2025 году работа по легализации таких доходов принесла бюджету более 9 млрд руб.

Кроме того, по данным УФНС, в прошлом году 29 тыс. человек дополнительно задекларировали доходы от операций с имуществом, в резутате было доначислено более 2 млрд руб. Также был легализован труд 85 тыс. работников, в том числе 7 тыс. иностранцев.

Юристы и налоговые консультанты в разговоре с РБК отмечали, что такой подход становится привычным не только в Москве, но и России в целом. По словам экспертов, под пристальным вниманием оказываются те, кто совершил крупные сделки; кто сдает недвижимость и продает имущество, указывая в договорах заведомо заниженную стоимость; россияне, которые занимаются предпринимательской деятельностью без регистрации и публично предлагают свои услугилюди; на кого поступили сигналы о неучтенных доходах.

