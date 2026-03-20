Набиуллина объяснила ослабление рубля двумя факторами

Недавнее ослабление рубля связано с временным сочетанием двух факторов — низких цен на нефть в начале года и приостановкой действия бюджетного правила. Такое мнение высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке, пишет РБК.

Влияние нефтяных котировок на валютную выручку проявляется с лагом примерно в два месяца. Именно поэтому эффект от снижения цен на нефть в январе–феврале стал заметен на валютном рынке лишь сейчас, заявила Набиуллина. Вторым фактором, по словам, стала приостановка операций Минфина в рамках бюджетного правила.

«Потому что в обычной ситуации, если цена не падает ниже базовой цены, то происходит продажа валюты из ФНБ, которая частично компенсирует эти эффекты. Этого не произошло, поэтому вы видите, что сейчас цена уже выше», — пояснила глава ЦБ.

С начала марта курс рубля к доллару США упал на 7,5%. 19 марта курс доллара США к рублю (USD/RUB) на международном валютном рынке форекс поднялся выше 87 руб., в предыдущий раз такую отметку фиксировали в апреле 2025 года. Курс европейской валюты поднялся выше 97 руб. впервые с начала октября. ЦБ установил официальный курс доллара на 19 марта на уровне 83,1259 руб., евро — 94,6663 руб., юаня — 12,1155 руб.

  1. 20.03.2026, 22:43
    Гость: с биноклем на диване

    Врет.
    Ослабление рубля чисто действия правительства рф, конкретно минфина, с подачи олигархов.
    Надо осзоновать, что этому Государству НЕВЫГОДЕН сильный рубль.. Весь бюджет верстается в долларах, все их "доходы" в долларах, все их кредиты в долларах и тд и тп..
    Это вы держитесь.. а они в другой реальности живут.

  2. 20.03.2026, 20:11
    Гость: Александр

    Нормально. Батька цену заломил вдвое, нэхай пиндосы разоряцца, раз им надо. Не отказал же ????????????

  4. 20.03.2026, 19:19
    Гость: Батька продался США с потрохами как и ожидалось

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что готовится «большой договор» с Соединенными Штатами Америки.

    «Да, действительно, американцы в ходе переговоров — третий или четвертый раунд был — они от имени (президента США Дональда — ред.) Трампа предложили заключить большую сделку, где будет отражен ряд вопросов, которые в повестке наших переговоров. Я что, отпираться буду? Для Беларуси это важно, и для меня в том числе. Поэтому я сказал: «Я это нормально воспринимаю, передайте Дональду, что я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить», — цитирует слова Лукашенко агентство Белта.

    «Мы готовимся к этому большому договору с американцами», — заявил глава государства. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о возможной продаже США калийного рудника, ранее принадлежавшего компании «Славкалий», заявив, что его минимальная стоимость составит 3 миллиарда долларов.

    Ранее он уже затрагивал эту тему — во время выступления на заседании VII Всебелорусского народного собрания в декабре минувшего года. По его словам, американская сторона думает над предложением Минска.

    «Три миллиарда — это минимум. А правительство посчитает запасы, еще чего-то», — сказал Лукашенко, отметив, что в итоге цена увеличится.

    Президент также подчеркнул, что для Штатов имеет большое значение вопрос стоимости приобретения актива.

Выбор читателей
© Official White House Photo by Daniel Torok
Трамп отклонил предложение Путина вывезти обогащенный уран из Ирана в РФ
МИД Турции выпустил заявление с осуждением присоединения Крыма к России
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров призвал прекратить ведущие к жертвам действия на Ближнем Востоке
© KM.RU
О распаде СССР сожалеют 57% опрошенных россиян
Избранное
Горшенев «Фауст» (2CD)
ЖКХ устроило Апокалипсис жителям нескольких районов Москвы
Всенародный любимец Александр Демьяненко
Посев (Егор Летов) «Сделай сам»
Погодные условия не помеха: в российской армии проходят занятия по боевой подготовке
О бедной крапиве замолвите
«Великий исход евреев из Израиля – не за горами? И как это скажется на СВО?»
«Никаких плюсов для родителей»: школы стремительно превращаются в комбинаты
Ермак в тобольском аэропорту покажет, кто правит Россией — Путин или Байден
Мистер Гро... «Вернись» (интернет-сингл)
Карабах – предвестник катастрофы, которую еще можно остановить
]]>
