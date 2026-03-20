Набиуллина объяснила ослабление рубля двумя факторами
Недавнее ослабление рубля связано с временным сочетанием двух факторов — низких цен на нефть в начале года и приостановкой действия бюджетного правила. Такое мнение высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке, пишет РБК.
Влияние нефтяных котировок на валютную выручку проявляется с лагом примерно в два месяца. Именно поэтому эффект от снижения цен на нефть в январе–феврале стал заметен на валютном рынке лишь сейчас, заявила Набиуллина. Вторым фактором, по словам, стала приостановка операций Минфина в рамках бюджетного правила.
«Потому что в обычной ситуации, если цена не падает ниже базовой цены, то происходит продажа валюты из ФНБ, которая частично компенсирует эти эффекты. Этого не произошло, поэтому вы видите, что сейчас цена уже выше», — пояснила глава ЦБ.
С начала марта курс рубля к доллару США упал на 7,5%. 19 марта курс доллара США к рублю (USD/RUB) на международном валютном рынке форекс поднялся выше 87 руб., в предыдущий раз такую отметку фиксировали в апреле 2025 года. Курс европейской валюты поднялся выше 97 руб. впервые с начала октября. ЦБ установил официальный курс доллара на 19 марта на уровне 83,1259 руб., евро — 94,6663 руб., юаня — 12,1155 руб.
Врет.
Ослабление рубля чисто действия правительства рф, конкретно минфина, с подачи олигархов.
Надо осзоновать, что этому Государству НЕВЫГОДЕН сильный рубль.. Весь бюджет верстается в долларах, все их "доходы" в долларах, все их кредиты в долларах и тд и тп..
Это вы держитесь.. а они в другой реальности живут.
Нормально. Батька цену заломил вдвое, нэхай пиндосы разоряцца, раз им надо. Не отказал же ????????????
почему она всегда как с глубокого бодуна выглядит??
неужели....
