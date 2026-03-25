Венгрия прекратила поставки газа Украине до возобновления работы «Дружбы»

Венгрия прекращает поставки газа на Украину до тех пор, пока не будет возобновлен транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в своем видеообращении.

Политик подчеркнул, что новые меры потребовались для того, чтобы прорвать нефтяную блокаду страны и обеспечить энергоснабжение Венгрии.

«Мы постепенно прекратим поставки газа из Венгрии на Украину, а оставшийся объем газа будем хранить внутри страны», — приводит слова Орбана Газета.RU.

Транзит российской нефти через украинскую территорию по южной ветке «Дружбы» в направлении Словакии и Венгрии был остановлен 27 января. На Украине заявили, что это связано с повреждение участка трубопровода. По словам президента Владимира Зеленского, ремонт трубопровода не может быть завершен в короткие сроки.

Однако в Венгрии и Словакии уверены, что прокачка нефти была остановлена Киевом исключительно по политическим причинам. 

