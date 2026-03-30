ФНС сообщила о росте зарубежных активов россиян

Число россиян, у которых есть счета за границей, продолжает расти. По итогам 2024 года таких граждан и компаний насчитывалось около 700 тысяч, сообщила РБК заместитель главы ФНС Юлия Шепелева.

По её словам, увеличилось и общее количество самих счетов — сейчас их уже свыше 2 миллионов в странах, с которыми у России действует автоматический обмен финансовой информацией. За год этот показатель вырос примерно на 12%.

Ещё заметнее растёт число счетов, которые резиденты декларируют самостоятельно в рамках валютного законодательства. Здесь средний ежегодный прирост достигает 31%. При этом массового тренда на закрытие зарубежных счетов налоговая служба не фиксирует.

В ФНС считают, что такая динамика говорит о том, что бизнес и частные лица адаптировались к новым внешнеэкономическим условиям. Если в одной юрисдикции возникают сложности, компании и граждане просто открывают счета в других странах, которые оказываются более удобными для расчётов.

Как отметила Шепелева, география таких счетов за последние годы заметно сместилась в сторону нейтральных и дружественных государств, с которыми у России сохраняется обмен финансовыми данными.

Одновременно растёт и число контролируемых иностранных компаний. По сравнению с 2021 годом их количество к концу 2024-го увеличилось на 18%. После временного снижения в 2023 году рост возобновился, что может быть связано с изменением маршрутов поставок и новыми рынками сбыта.

В ФНС подчеркивают, что ключевым остается не сам факт наличия зарубежных активов, а их корректное декларирование и уплата налогов в соответствии с российским законодательством.