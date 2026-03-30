ФНС сообщила о росте зарубежных активов россиян

Число россиян, у которых есть счета за границей, продолжает расти. По итогам 2024 года таких граждан и компаний насчитывалось около 700 тысяч, сообщила РБК заместитель главы ФНС Юлия Шепелева.

По её словам, увеличилось и общее количество самих счетов — сейчас их уже свыше 2 миллионов в странах, с которыми у России действует автоматический обмен финансовой информацией. За год этот показатель вырос примерно на 12%.

Ещё заметнее растёт число счетов, которые резиденты декларируют самостоятельно в рамках валютного законодательства. Здесь средний ежегодный прирост достигает 31%. При этом массового тренда на закрытие зарубежных счетов налоговая служба не фиксирует.

В ФНС считают, что такая динамика говорит о том, что бизнес и частные лица адаптировались к новым внешнеэкономическим условиям. Если в одной юрисдикции возникают сложности, компании и граждане просто открывают счета в других странах, которые оказываются более удобными для расчётов.

Как отметила Шепелева, география таких счетов за последние годы заметно сместилась в сторону нейтральных и дружественных государств, с которыми у России сохраняется обмен финансовыми данными.

Одновременно растёт и число контролируемых иностранных компаний. По сравнению с 2021 годом их количество к концу 2024-го увеличилось на 18%. После временного снижения в 2023 году рост возобновился, что может быть связано с изменением маршрутов поставок и новыми рынками сбыта.

В ФНС подчеркивают, что ключевым остается не сам факт наличия зарубежных активов, а их корректное декларирование и уплата налогов в соответствии с российским законодательством.

  1. 30.03.2026, 14:05
    Гость: ну

    а вы думали в интересах Ивановых, Петровых, Сидоровых? Или в интересах больных детей или пенсионеров? Или в интересах будущих поколений у которых не будет возможности обогреть дома? Или в целях развития "мы" все на продажу? Или для развития повысили НДС, а тем кто вывозит ресурсы его возвращают?

  2. 30.03.2026, 13:43
    Гость: Бобер

    Ну счас их всех назовут навальнятами, ухилянтами, евреями и тп.
    А на самом деле это обычные люди, которые просто не могут найти работу в РФ и едут туда куда могут. Открытие счета "там" означает, что человек через полгода/год - перестанет быть резидентом РФ и исчезнет отсюда как налогоплательщик и как покупатель/потребитель.
    Каждый уехавший человек это клеточка в бюджете, превратившаяся в дырочку. Отнесемся с пониманием, но вы это "держитесь там"..

  3. 30.03.2026, 13:30
    Гость: ну

    а зачем "нашим" учится на ошибках, не имеет значения чьих, если им и так хорошо живется на Руси и за ее пределами, не учась?

  5. 30.03.2026, 12:59
    Гость: .....сподииии !

    НУ НЕТ У НАС ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН!!! Еще царь Александр III об этом говорил.
    Да уж, АРШИНОМ ОБЩИМ НЕ ИЗМЕРИТЬ-гыыыыы.

    Все-все-все с момента сотворения мира ХОТЕЛИ завоевать НАС, присвоить нашу пушнину, золото, лён, что там ещё? желающие , дополните список!
    И ВСЕ просто мечтали свергнуть наших князей, царей и далее, с дальнейшим захватом нашей нефти и газУ.

    А У КОГО ЕСТЬ "ДРУЖЕСТВЕННЫЕ СТРАНЫ", ась?

    У СССР они БЫЛИ и жители Советских республик между собой не грызлись.
    И границ внутри СССР не было.Билет на поезд и на междугородний автобус продавали БЕЗ ПАСПОРТА.
    \Тока не надо, а вот моего дедушку в ДушанбЕ ...а вот моей бабушке в Латвии кофе не продали, потому что онарусская\

    И в ООН голосовали, как надо ССССР, и не надо махать руками

    Как только не стало СССР, всё изиенилось, сначала амиловались с Западом и США,
    теперь вой и рёв -ааааааа, русофрбия, ааааа, нас никто не любит.
    А в Польше, Болгарии, ГДР и др. странах Вост. Европы в школах учили русский язык.

