Госдолг России в 2025 году вырос на 21%

Государственный долг России по итогам 2025 года увеличился на 21%, или на 6,1 трлн руб. Его общий размер достиг 35,1 трлн руб., следует из доклада Счетной палаты, пишет "Коммерсант".

Внутренний долг вырос до 30,7 трлн руб. (+29,1%). Внешний долг снизился до 4,5 трлн руб. (-15,4%).

Доходы консолидированных бюджетов регионов России составили почти 26 трлн руб. За год они выросли в 71 регионе в основном за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений.

  5. 31.03.2026, 14:48
    Гость: кокоша

    Рассуждения дилетанта. Это кто - венгры свободные?? Да они в полной дупе. Они на долгах в ЕС на первом месте. И тащутся в зависимость от США и России. Где ж тут взяться самостоятельности в суждениях? Да и в делах? Да только вот осталось надувать щеки и болтать. Что Орбан, что Мадьяр хохлам без разницы. Пусть себе болтают. ...

Выбор читателей
Секретная миссия: Депутаты Госдумы отправились в США гнуть линию Кирилла Дмитриева, а не России?
Reuters: не менее 40% нефтеэкспортных мощностей России приостановили работу
U.S. Army photo by Charles Rosemond"/>
Первые ласточки: как Европа готовится воевать с Россией напрямую
ypa.ir/media/k2/galleries/280/02.jpg, CC BY 4.0"/>
Более миллиона иранцев мобилизованы на случай вторжения США
Избранное
«КняZz», 18 февраля, Adrenaline Stadium
QUEENtet Сергея Мазаева «П.И. Чайковский. Время года» (CD + винил)
Добро пожаловать в «Шторм Z»! Важное решение по мигрантам принято?
Постпечатная обработка: что сюда входит и для чего нужна
Ловитура «Чертово созвездие» (интернет-релиз)
Avatarium «Death, Where Is Your Sting»
«Шапошников» против «Вирджинии» у Урупа. Что это было
«Высоцкий. Неизвестные страницы»: как поэт навестил Хрущева и не сыграл Махно
Оркестр Заводчане «Заводские настройки»
«В наше время мы видим принципы фабрикации парадигм в исторической науке по политическому заказу правящей прослойки недавно получившего независимость государства»
Никита Михалков связал пандемию с переделом мира
