Госдолг России в 2025 году вырос на 21%
Государственный долг России по итогам 2025 года увеличился на 21%, или на 6,1 трлн руб. Его общий размер достиг 35,1 трлн руб., следует из доклада Счетной палаты, пишет "Коммерсант".
Внутренний долг вырос до 30,7 трлн руб. (+29,1%). Внешний долг снизился до 4,5 трлн руб. (-15,4%).
Доходы консолидированных бюджетов регионов России составили почти 26 трлн руб. За год они выросли в 71 регионе в основном за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений.
проводить Олимпиаду.
Россия - щедрая душа!
Экскурсии! Алмазный фонд, Оружейная палата, Мавзолей...
не жалко
Рассуждения дилетанта. Это кто - венгры свободные?? Да они в полной дупе. Они на долгах в ЕС на первом месте. И тащутся в зависимость от США и России. Где ж тут взяться самостоятельности в суждениях? Да и в делах? Да только вот осталось надувать щеки и болтать. Что Орбан, что Мадьяр хохлам без разницы. Пусть себе болтают. ...