Госдолг России в 2025 году вырос на 21%

11:26 31.03.2026

Государственный долг России по итогам 2025 года увеличился на 21%, или на 6,1 трлн руб. Его общий размер достиг 35,1 трлн руб., следует из доклада Счетной палаты, пишет "Коммерсант".

Внутренний долг вырос до 30,7 трлн руб. (+29,1%). Внешний долг снизился до 4,5 трлн руб. (-15,4%).

Доходы консолидированных бюджетов регионов России составили почти 26 трлн руб. За год они выросли в 71 регионе в основном за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений.