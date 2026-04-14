ФСБ и ФНС вскрыли крупнейшую схему ухода от НДС на ₽1,2 трлн
Федеральная служба безопасности, Следственный комитет, Министерство внутренних дел и Федеральная налоговая служба при содействии Генпрокуратуры провели совместную операцию по раскрытию крупнейшей в России площадки «бумажного» налога на добавленную стоимость (НДС), в настоящее время идут обыски и выемки документов в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний, в удостоверяющих центрах и по домашним адресам организаторов преступной группы, сообщает РБК.
По данным источников издания, возбуждено уголовное дело, по результатам расследования будут установлены все пользователи площадки и полная сумма ущерба бюджету страны.
По данным следствия и налоговиков, эта площадка действовала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Белгородской области и ряда других регионов. В состав организованной группы, обеспечивающей ее работу, входила сеть из более 4,8 тыс. юридических лиц: в 2023–2025 годах они сформировали «схемные» вычеты по НДС на сумму более 1,2 трлн руб.
Пользователями площадки были более 37 тыс. предприятий реального сектора экономики, в том числе в строительстве, мерчандайзинге, торговле топливом и текстильными изделиями, клининге.
НДС — самый собираемый налог в России и крупнейший источник доходов бюджета, не считая поступлений от нефти и газа.
«Бумажный» НДС — это схема ухода от налога, когда компания подставляет в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Хотя в реальности она не оплачивала товары или услуги, мнимая операция отражается в документах, увеличивая «входящий» НДС и, соответственно, снижая итоговую сумму налога к уплате. Фактически оплата по сделкам не перечисляется, операция не отражается в бухучете продавца или же отображается как дебиторская задолженность с последующим списанием по истечении срока исковой давности. Организаторы таких схем, как правило, получают вознаграждение в размере 2–3% от суммы фиктивно подтвержденных вычетов.
С декабря 2024 года за организацию схем с «бумажным» НДС в России действует уголовная ответственность. Согласно ст. 173.3 УК, организация деятельности по представлению в налоговые органы или сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций карается лишением свободы на срок до семи лет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что то мне подсказывает, что расследование быстро закончится. По простой причине. Начнут всплывать фамилии очень уважаемых людей, которым это не понравится. Такие масштабные вещи нельзя провернуть без факторов влияния кого-то очень "большого". Координация, организация, поддержка, прикрытие, все это требует особых должностей и связей. Там наплодили сотни или даже тысячи контор которые были просто прикрытием. И это видимости только одна из подпольных организаций по отмыванию денег. А сколько таких до сих пор в тени? Все банки участвуют в таких схемах. Алчность ростовщиков не позволит им молча смотреть как мимо носа денежки пробегают.
С нас дерут налоги, увеличивают НДС, а по факту кроме народа его никто не платит! Можно себе представить только, какие существуют схемы ухода от налогов у олигархов. А все недоимки ЦБ с нас потом удерживает. Судя по тому, с какой скоростью пр-во и ЦБ плодить всё новые и новые абсурдные налоги для нас, можно догадаться, сколько триллионов они каждый год недосчитываются.
Скорее всего. Теперь трясутся в ожидании условного срока и штрафа в одну тысячную от наворованного.
Налоги имеют смысл, если они тратятся на нужды страны. Если налоги утекают за бугор,то чем меньше налогов собрано, тем лучше. Сначала вложите все резервы в производство, тогда и плакаться о дефиците средств в бюджете не придётся.
Никакого НДС вообще не должно существовать, его ввод по приказу OECD был преступлением.
Люди уже заплатили налог с зарплаты, а они его берут по второму разу.
Оставлять деньги в экономике, теперь их изьятием в стаб фонд, будут инфляцию "гасить". Пронвестируют чужие экономики, более эффективные. А то к чему свою-то развивать, если есть готовые решения, за рубежом.