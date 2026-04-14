ФСБ и ФНС вскрыли крупнейшую схему ухода от НДС на ₽1,2 трлн

Федеральная служба безопасности, Следственный комитет, Министерство внутренних дел и Федеральная налоговая служба при содействии Генпрокуратуры провели совместную операцию по раскрытию крупнейшей в России площадки «бумажного» налога на добавленную стоимость (НДС), в настоящее время идут обыски и выемки документов в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний, в удостоверяющих центрах и по домашним адресам организаторов преступной группы, сообщает РБК.

По данным источников издания, возбуждено уголовное дело, по результатам расследования будут установлены все пользователи площадки и полная сумма ущерба бюджету страны.

По данным следствия и налоговиков, эта площадка действовала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Белгородской области и ряда других регионов. В состав организованной группы, обеспечивающей ее работу, входила сеть из более 4,8 тыс. юридических лиц: в 2023–2025 годах они сформировали «схемные» вычеты по НДС на сумму более 1,2 трлн руб.

Пользователями площадки были более 37 тыс. предприятий реального сектора экономики, в том числе в строительстве, мерчандайзинге, торговле топливом и текстильными изделиями, клининге.

НДС — самый собираемый налог в России и крупнейший источник доходов бюджета, не считая поступлений от нефти и газа.

«Бумажный» НДС — это схема ухода от налога, когда компания подставляет в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Хотя в реальности она не оплачивала товары или услуги, мнимая операция отражается в документах, увеличивая «входящий» НДС и, соответственно, снижая итоговую сумму налога к уплате. Фактически оплата по сделкам не перечисляется, операция не отражается в бухучете продавца или же отображается как дебиторская задолженность с последующим списанием по истечении срока исковой давности. Организаторы таких схем, как правило, получают вознаграждение в размере 2–3% от суммы фиктивно подтвержденных вычетов.

С декабря 2024 года за организацию схем с «бумажным» НДС в России действует уголовная ответственность. Согласно ст. 173.3 УК, организация деятельности по представлению в налоговые органы или сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций карается лишением свободы на срок до семи лет.