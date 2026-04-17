До 10 млн россиян могут попасть под контроль ФНС из-за переводов на карты

Неподтвержденные безналичные доходы свыше 2,4 млн рублей в год могут автоматически попасть под контроль налоговых органов, сообщили в ФНС. В конце марта правительство внесло в Госдуму законопроект, усиливающий контроль за поступлениями физлиц. Документ, в частности, дает налоговой право получать от ЦБ данные о гражданах с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности. Критерии пока не раскрываются. В случае принятия мера заработает с 2027 года, пишут «Известия».

Сейчас доступ налоговой к банковским данным ограничен: выписки по счетам физлиц запрашиваются только при проверке или международном обмене данными с согласия руководства ФНС. Поправки могут существенно расширить эти возможности. Одновременно предлагается ужесточить идентификацию владельцев счетов через ИНН и усилить контроль за импортом.

Как прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты, под усиленный контроль налоговой могут попасть около 10 млн россиян. Речь о тех, кто регулярно зарабатывает более 200 тыс. рублей в месяц на аренде, подработках, услугах или мелкой торговле, но не оформляет статус самозанятого или ИП и не декларирует доход. В зоне внимания окажутся и самозанятые с выручкой выше 2,4 млн в год, скрывающие часть поступлений, — таких насчитывается примерно 200 тыс.

На этом фоне спрос на наличные может вырасти на 3 трлн рублей в 2027 году, отмечают эксперты. 

    Гость: Юри_й

    У вас в стране за те налоги людям предоставляют безопасность, чистоту, достойные пенсии, свободу и прочее. А у нас, государство не просило нас рожать, но мы ему должны во всем, а пенсии либо нищенские, либо вообще не доживешл

Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

