Казахстан планирует полностью отказаться от поставок электроэнергии из РФ

Казахстан намерен отказаться от импорта электроэнергии из Россия к 2027 году за счет наращивания собственных мощностей. Об этом сообщил замминистра энергетики Сунгат Есимханов.

По его словам, при условии ввода всех запланированных энергетических объектов уже в конце текущего — начале следующего года страна сможет полностью прекратить закупки российской электроэнергии, пишет ТАСС.

Сейчас республика продолжает импорт из-за нехватки собственных мощностей. В 2026 году разрыв между производством и потреблением, по оценкам, составит около 1–1,2 млрд кВт⋅ч, однако к 2027 году власти рассчитывают его полностью ликвидировать.

Как отметил Есимханов, дефицит постепенно сокращается: в 2024 году он достигал 2,1 млрд кВт⋅ч, в 2025-м — около 1,5 млрд кВт⋅ч.

  1. 05.05.2026, 23:17
    Гость: Интересно

    а что собственно должен делать Казахстан ? Может наоборот , закрывать свои уже имеющиеся электростанции и увеличивать импорт электроэнергии?

  3. 05.05.2026, 19:31
    Гость: hi-hi

    Не удивлюсь, если подписавший с Британией договор о стратегическом партнерстве Казахстан закроет доступ к Байконуру и арестует всю находящуюся технику. Для изучения её безопасности для экологии специалистами НАСА и Вермахта...

