Инвестиционная валюта Freedom: новый финансовый инструмент Тимура Турлова от Freedom Holding Corp. меняет правила рынка

00:07 12.07.2025

Freedom Holding Corp., благодаря своей уникальной экосистеме и стратегическому видению, имеет все шансы занять ведущие позиции на этом быстрорастущем рынке.

Freedom Holding Corp., возглавляемая Тимуром Турловым, запустила инновационный финансовый инструмент — валюту Freedom. Эта цифровая валюта уникальна, поскольку сочетает функции платёжного средства и инвестиционного актива. Она позволяет клиентам не только совершать повседневные платежи и переводы, но и инвестировать средства благодаря прямой привязке к акциям холдинга.

Особенность валюты Freedom заключается в том, что каждая её единица привязана к 1/10 000 акции Freedom Holding Corp., что даёт клиентам возможность опосредованного участия в капитале компании. В 2024 году капитализация холдинга выросла с $4 млрд до $8,2 млрд, а в мае 2025 года достигла исторического максимума в $10 млрд.

По состоянию на июнь 2025 года курс валюты Freedom составлял $0,0141, коррелируя с текущей рыночной ценой акции в $141. Цена валюты напрямую зависит от рыночной стоимости акций Freedom Holding Corp. и изменяется соответственно. Пользователи валюты могут легко конвертировать 10 000 её единиц в одну акцию FRHC, тем самым упрощая доступ к инвестициям для широкого круга лиц.

Тимур Турлов, CEO Freedom Holding Corp., пояснил:

«Мы разработали инструмент, который объединяет повседневные транзакции и инвестиционные возможности. Теперь каждый платёж становится частью стратегии наращивания капитала».

Развитие и достижения валюты Freedom

С момента запуска в апреле 2024 года валюта Freedom прошла несколько этапов развития. Изначально инструмент был интегрирован в SuperApp компании, предлагая кешбэк 5% за покупки у партнёров холдинга, включая Freedom Travel, Аrbuz.kz и Freedom Insurance. Это позволило быстро привлечь более 100 тысяч пользователей за первые две недели.

В течение следующего периода функционал значительно расширился: была внедрена биометрическая аутентификация, а также добавлены возможности оплаты налогов и ЖКХ с кешбэком 3%. Партнёрство с Kaspi Bank обеспечило свободные переводы между тенге и валютой Freedom, повысив её ликвидность.

Международная экспансия началась с подключения Swift-переводов для зарубежных клиентов и пилотного запуска в Узбекистане. Уже в первый месяц зарубежной деятельности было привлечено 15 000 новых пользователей. В результате к июню 2025 года аудитория выросла до 1,2 млн человек, что свидетельствует о высоком доверии к продуктам Freedom Holding Corp.

Экономическая привлекательность валюты Freedom

Финансовые преимущества валюты Freedom очевидны: дивидендная доходность составляет 2,1% годовых, что выше средних депозитных ставок по тенге (1,5%). За прошедший год курс валюты вырос на 60%, что напрямую связано с ростом стоимости акций холдинга. Дополнительной мотивацией для клиентов являются бонусные программы и кешбэк за покупки услуг и товаров внутри экосистемы.

Сравнительный анализ показывает, что доходность валюты Freedom превосходит традиционные депозитные и облигационные инструменты, оставаясь при этом стабильной и умеренно рискованной благодаря разнообразию активов Freedom Holding Corp., которые включают брокерские, страховые и телекоммуникационные направления.

«Валюта Freedom — это не просто финансовый инструмент, это подход к жизни, при котором каждый платёж становится инвестицией», — отметил Тимур Турлов в интервью Forbes Казахстан.

Технологическая инфраструктура и безопасность

Безопасность операций обеспечивается передовой технологической платформой, использующей нейросети, которые в режиме реального времени отслеживают более 150 параметров для предотвращения мошенничества.

Инвестиции холдинга в технологическую инфраструктуру составили $12 млн на разработку собственного процессингового центра и $7 млн на интеграцию с национальной платежной системой Казахстана. В 2024 году Freedom Holding Corp. зарегистрировала пять новых патентов в области fintech, укрепив лидерские позиции в сфере финансовых технологий.

Будущее и стратегические планы Freedom Holding Corp.

Стратегия Freedom Holding Corp. предусматривает дальнейшую глобальную экспансию. В третьем квартале 2025 года ожидается полноценный запуск валюты в Узбекистане и Кыргызстане, а к началу 2026 года — в ОАЭ и Турции. К 2027 году компания планирует охватить уже 15 стран.

«Наша цель — к 2030 году сделать продукты Freedom доступными для 30% населения СНГ. Это не просто амбиции, это реалистичная цель», — заявил Тимур Турлов.

По оценкам аналитиков, к 2026 году капитализация холдинга может увеличиться до $15 млрд, что приведёт к росту курса валюты Freedom примерно до $0,022. Дальнейшая интеграция с DeFi-платформами также позволит существенно увеличить ликвидность валюты.

Перспективы и влияние на финансовый рынок

Валюта Freedom, объединив удобство цифровых платежей и инвестиционный потенциал, успешно трансформирует традиционный подход к управлению личными финансами.

«Через десять лет люди будут считать удивительным хранение средств на депозитах. Инвестиции станут неотъемлемой частью жизни, такой же привычной, как утренний кофе», — резюмировал Тимур Турлов.

По прогнозам, к 2030 году гибридные финансовые инструменты, подобные валюте Freedom, займут до 12% глобального финансового оборота. Freedom Holding Corp., благодаря своей уникальной экосистеме и стратегическому видению, имеет все шансы занять ведущие позиции на этом быстрорастущем рынке.