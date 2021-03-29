Как отказаться от страховки в Альфа-Банке: 5 шагов

22:11 31.07.2025

Перед тем, как взять бланк отказа от страховки Альфастрахование-Жизнь обязательно соберите и внимательно перечитайте все документы.

Многие клиенты Альфа-Банка узнают, что у них есть страховка от Альфа-Банка, только когда видят лишнее списание со счёта или замечают её в договоре кредита. Банки и страховые компании часто подают страховку как «обязательное условие», но на самом деле это добровольная услуга и важно знать, что от страхования можно отказаться.

Знание своих прав здесь критично по трём причинам:

• Вы можете вернуть деньги и отказаться от страховки в Альфа-Банке. Если отказаться вовремя, банк обязан вернуть всю или часть уплаченной суммы.

• Это не повлияет на ваш кредит. Отказ от страховки жизни не ухудшает кредитную историю и не делает кредит «недействительным».

• Вы перестанете платить за то, что не используете. Многие полисы остаются «мертвыми» — вы за них платите, но помощи не получаете.

Можно ли вернуть страховку в Альфа-Банке?

Эта статья написана как раз для тех, кто не хочет тратить время на бюрократию, но хочет быстро понять, как оформить отказ от страховки Альфастрахование-Жизнь и получить обратно деньги

имею ли я право отказаться,

как это сделать без сложных слов и десятка походов в банк,

и как вернуть свои деньги обратно.



Поймите: страховка — это не приговор

Многие думают, что страховка «привязана» к кредиту навечно. Это не так. Возврат страховки возможен без полного погашения кредита. Страховка — добровольная услуга, которую можно отменить. Даже если менеджер в банке говорил обратное, закон на вашей стороне: кредит остаётся кредитом, даже если вы решите отказаться от страхования. Это первый и самый важный шаг — понять, что у вас есть выбор и что вы имеет право подать заявление на возврат страховой премии.

Загляните в календарь — теперь у вас есть 30 дней

В 2024 году закон изменился: теперь у вас есть целый месяц для отказа от страховки, оформленной через Альфа-Банк и любой другой банк в России. Если прошло меньше 30 дней с момента оформления страховки — смело подавайте заявление, вам вернут всю сумму. Если срок вышел, тоже не беда: можно вернуть часть средств, особенно если кредит закрыт досрочно, или доказать, что страховку навязали.

Как оформить отказ от страховки Альфастрахование

Соберите «боевой комплект документов» и внимательно изучите ваш полис.

Прежде чем писать заявление на возврат страховки Альфастрахование-Жизнь, нужно понять, какой именно полис у вас оформлен и как он «привязан» к кредиту.

Во многих случаях страхование носит исключительно добровольный характер и не оказывает никакого влияния на условия займа — значит, подача заявления на отказ страховки Альфастрахования-Жизнь не изменит ни процентную ставку, ни размер ежемесячных платежей.

Но бывают и противоположные ситуации: банк предлагает сниженную ставку по кредиту только при условии заключения договора страхования. В таком случае отказ от полиса и подача заявления на расторжение договора может привести к пересмотру условий займа — ставка вернётся к базовой, и ежемесячные платежи вырастут.

Поэтому перед тем, как взять бланк отказа от страховки Альфастрахование-Жизнь обязательно соберите и внимательно перечитайте все документы:

• паспорт,

• кредитный договор (проверьте, есть ли в нём пункт про «льготную ставку при наличии страховки и что повлечет за собой отказ от страхования),

• договор страхования (или полис),

• любые квитанции, чеки, скриншоты оплаты.

Эти бумаги — ваш «щит» и «оружие»: с ними проще доказать, что страховка оформлена, а значит, и вернуть деньги будет легче. А если выяснится, что отказ от договора страхования повлияет на условия кредита, вы будете готовы решить — что выгоднее: сохранить полис или отказаться от него и платить немного больше.

Отказ от страхования жизни через официальный сайт

Теперь не нужно стоять в очереди в отделении, чтобы отказаться от страховки Альфастрахование -Жизнь — страховая компания дает возможность сделать это онлайн.

Чтобы оформить расторжение договора Альфастрахование-Жизнь, вам нужно:

1. Зайти по ссылке на официальный сайт страховой компании

2. Написать заявление на сайте на возврат страховки Альфастрахование -Жизнь

3. Указать свои данные, номер полиса и счёт для возврата денег

4. Отправьте заявление и сохраните подтверждение

Вернуть страховку Альфастрахование-Жизнь онлайн удобно тем, что данный формат возврата фиксируется сразу в системе страховой. Но важно проверить почту и СМС — иногда страховые отправляют подтверждение, что заявление принято.

Ждите денег — и напоминайте о себе

После изучения всех вопросов, связанных с тем, как вернуть деньги за страховку Альфастрахование-Жизнь и подачи заявления, настало время ожидания. Важно и самое главное:

1. Нужно на 100% быть уверенным, что не вышли сроки возврата страховки по кредиту Альфастрахование-Жизнь с момента оформления кредита (30 дней) и вы подготовили заявление в рамках этого периода.

2. Важно проверить, что заявление на возврат страховки Альфастрахование-Жизнь было отправлено через официальный сайт компании.

Если по обоим пунктам – ДА, то можно выдохнуть и перейти в режим ожидания. Банк или страховая обычно рассматривают заявление его 10–14 рабочих дней. Деньги вернут на счёт, с которого они списывались. Иногда сумма будет чуть меньше — это нормально, если страховка уже действовала какое-то время.

Отказ от страхового полиса: часто задаваемые вопросы вопросы

Можно ли отказаться от договора страхования, если прошло больше 30 дней?

Да, вы можете расторгнуть договор добровольного страхования, но возврат будет частичным. Чаще всего вы получите деньги за «неиспользованный» период действия полиса. Если кредит уже погашен, страховку тоже можно закрыть — просто сумма возврата будет меньше.

Откажусь от страховки — ставка по кредиту вырастет?

Иногда да. Если банк давал «льготную» ставку именно при условии страховки, то после отказа от страхового полиса ставка может вернуться к обычной. Это нужно проверить в кредитном договоре до подачи заявления.

Нужно ли идти в банк, если я отказался и расторгнул страховой договор онлайн?

Нет, личный визит не обязателен. Но стоит сохранить электронное подтверждение — скриншот формы, письмо на почту или СМС о приёме заявки.

Что делать, если банк или страховая затягивают возврат? Вернут ли мне деньги?

По закону рассмотрение заявления занимает 10–14 рабочих дней. Если прошло больше, звоните на горячую линию Альфастрахование-Жизнь по номеру 8-800-333-84-48, как можно скорее и уточняйте статус вашего заявления.

Могут ли мне отказать в возврате совсем?

Могут, если прошло слишком много времени и страховка уже «отработала» большую часть срока. Но если у вас есть вопросы, не стесняйтесь и так же связывайтесь со страховой компаний через сайт или по номеру телефона для выяснения всех деталей по вашему договору.