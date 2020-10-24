Почему массово блокируют карты по 115‑ФЗ. Отзывы трейдеров с NPBFX, AMarkets и RoboForex

20:10 14.08.2025

Россияне столкнулись с массовыми блокировками карт. Жалуются даже те, кто переводит деньги родственникам и друзьям. Всё дело в новом законе 115-ФЗ. Читайте далее, чтобы узнать, как не попасть под блокировку.

Российские банки стали заметно активнее блокировать карты. Закон 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма», по которому банки обязаны блокировать подозрительные переводы и операции клиентов. С 15 мая — ограничения на переводы выше 100 тысяч рублей в месяц для лиц из базы дропперов, с 1 июня — расширены полномочия Росфинмониторинга замораживать транзакции до 10 дней без суда.

Одновременно банки внедрили продвинутые алгоритмы мониторинга: анализируют ритмичность операций, источники оплаты, IP‑геолокацию, частоту входов в интернет‑банк. Любое отклонение от «обычного шаблона» теперь автоматически воспринимается как сигнал к дополнительной проверке.

Причины блокировки включают:

частые входящие переводы от разных лиц без пояснений;

перевод другу – даже мелкий, без очевидной деловой или личной цели;

оплата товаров с личных карт — особенно если ранее не регулярна.

На графике:

Синяя линия — общее количество жалоб в ЦБ по месяцам.

Красная линия — доля жалоб, связанных именно с блокировками карт и операций по 115-ФЗ.

Примерные сценарии блокировки

Дальше рассмотрим несколько реальных примеров из жизни, даже если вы и не торгуете:

Перевод другу 20 тыс. руб. без цели, особенно если они не в привычной рутине, — это уже отклонение, потенциальный запрос документов.

Периодически приходят деньги от нескольких знакомых (по 5–10 тыс. каждая), банк может классифицировать это как транзитную операцию и заморозить средства.

Приём оплаты от юрлица как «подарок» на личный счёт, без договора и НДС — повод для проверки или блокировки.

И это ещё без учёта изменений, которые коснутся и трейдеров, и малого бизнеса. Что именно поменяется — смотрите в статье «Финмониторинг, брокеры и 3-НДФЛ: что учесть трейдеру в 2026 году».

Когда банк блокирует счёт: что делать и как не попасть в эту ситуацию снова

Если банк заморозил средства, первое, что нужно сделать — выяснить, кто именно инициировал блокировку: сам банк, Росфинмониторинг, налоговая или судебные приставы. Это определяет, с кем нужно общаться и какие действия предпринимать. Например, если блокировка от Росфинмониторинга, в течение трёх рабочих дней придёт официальное уведомление. После него решение можно обжаловать через Банк России или в суде.

Как только получите информацию, действуйте быстро: предоставьте документы, которые могут объяснить движение средств — договоры, расписки, переписку, чеки. Лучше не ограничиваться чатом — принесите всё лично в отделение. Времени на раскачку нет — чем оперативнее реакция, тем выше шанс разблокировки.

Чтобы не оказаться в такой ситуации, важно соблюдать базовую финансовую гигиену. Не пишите в назначении перевода абстрактное «за услуги», особенно если нет подтверждающих документов. Лучше использовать формулировки вроде «возврат долга», «подарок» или «помощь». И обязательно храните доказательства: любые бумаги, чеки и скрины могут сыграть решающую роль.

Банки особенно внимательно следят за тремя вещами: резким ростом оборотов без видимой причины, частыми переводами от разных людей без экономического смысла и получением доходов на личную карту вместо бизнес-счёта. Всё это — повод запросить пояснения. Если вы можете объяснить происходящее, проблем не будет. Если нет — блокировка почти гарантирована.

Чек‑лист для «финансовой гигиены»

Чтобы не зависеть от автоматических систем банков, стоит выстроить понятную и предсказуемую финансовую схему. Ниже — краткий чек‑лист, который поможет не подставиться под блокировку и держать счет в безопасной зоне.

Проблемы, которые чаще всего возникают у пользователей

Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, часто выходят за рамки очевидного. Даже если операция полностью законна, её разблокировка может занять недели, а иногда и месяцы — на «Банки.ру» нередко встречаются отзывы, где люди ждали по полгода доступа к своим деньгам. Поддержка при этом действует формально: шаблонные ответы, переносы сроков и ощущение, что ты сам должен доказывать свою правоту, хотя всё задокументировано. На практике это превращается в марафон: собрать бумаги, отправить, ждать, получать отписки.

И что особенно неприятно — алгоритмы могут ошибиться. Система способна заблокировать карту за абсолютно типичное поведение: покупку техники, возврат долга другу или разовый перевод родителям. Это не про мошенничество — это про то, как машина видит «аномалию» там, где её нет.

Вывод

Поэтому сейчас важно не только вести честную финансовую деятельность, но и уметь правильно её показывать банку. Отдельная карта, четкие назначения платежей, документы под рукой и понимание логики 115‑ФЗ — вот минимум, который помогает оставаться в безопасности.

Если карта — это ваш инструмент работы или жизни, относитесь к ней не просто как к «пластиковой штуке», а как к части системы, которая требует внимания. Тогда и внезапных заморозок можно будет избежать.