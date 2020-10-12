Евгений Лупивок: три компетенции, которые привели в айти и к созданию «ИТ Альянса»

15:24 15.10.2025

Как разносторонний опыт в строительстве и внешнеэкономической деятельности привел Евгения Лупивка в айти. Биография предпринимателя, карьера в НКК и принципы проектной дистрибуции в «ИТ Альянсе».

История Евгения Владимировича Лупивка — не рассказ о программисте, ставшем бизнесменом. Это биография предпринимателя, который построил успешную компанию в высокотехнологичной сфере, опираясь на опыт, полученный в строительстве, гостиничном бизнесе и международной логистике. Чтобы проанализировать путь бизнесмена Лупивка в айти, нужно разобрать три главные компетенции, которые он последовательно развивал на протяжении своей карьеры. Сегодня «ИТ Альянс» представляет собой компанию нового поколения, где опыт международной логистики сочетается с глубоким пониманием потребностей айти-рынка.

Компетенция № 1: управление сложными проектами «под ключ»

Фундамент управленческих навыков Евгения Лупивка был заложен в строительной отрасли. После переезда в Москву и окончания университета будущий предприниматель начинал разнорабочим, но всего за год вырос до заместителя директора компании. Именно стройка научила его главному — нести полную ответственность за конечный результат в проектах с длинным циклом реализации. «В строительном бизнесе процессы длительные по времени, есть возможность обдумать, проанализировать, пересмотреть и поправить», — отмечает бизнесмен. Этот опыт позволил развить навык стратегического планирования и координации множества подрядчиков.

Позже эта компетенция нашла применение в первом большом самостоятельном проекте: в 2014 году вместе с партнерами Евгений построил и запустил в Беларуси гостиничный комплекс со штатом около 120 человек. Этот бизнес, с прибылью работающий и сегодня, стал для предпринимателя практической школой операционного менеджмента.

Компетенция № 2: международная логистика

В 2022 году Евгений Лупивок увидел новую возможность на глобальном рынке и запустил бизнес по экспорту автомобилей из Южной Кореи. Он не стал управлять процессом дистанционно, а подошел к задаче с полным погружением: получил визу инвестора и на год перебрался в страну, чтобы самому построить всю логистическую цепочку с нуля. За два года его компания реализовала более двух тысяч машин, доказав эффективность созданной системы. Сейчас Евгений развивает поставки авто из Кореи для организаций.

Этот проект стал для него интенсивным курсом по работе в разных юрисдикциях, решению сложных таможенных и финансовых вопросов. Именно этот опыт сегодня позволяет компании «ИТ Альянс» организовывать поставки высокотехнологичного оборудования из любой точки мира, находя решения даже в самых непростых ситуациях. Практика показала, что успех Евгения Лупивка в айти обеспечивается не только конкурентными ценами, но и способностью организовать комплексное сопровождение каждого проекта.

Компетенция № 3: стратегическое видение IT-рынка

Репутация специалиста, способного выстраивать сложные международные поставки, привела Евгения в «Национальную Компьютерную Корпорацию». В 2019 году в НКК Евгений Лупивок стал советником президента. Его зоной ответственности стало курирование больших проектов. Этот период позволил глубоко изучить специфику российского IT-рынка и понять его главное отличие от других сфер. «В айти высока необходимость быстрой реакции и быстрого принятия решений, поэтому в команде должны быть люди, готовые проявить инициативу и взять ответственность», — поделился наблюдениями предприниматель.

Именно в НКК Евгений Лупивок увидел свободную нишу: на рынке поставок не хватало партнеров, готовых предложить не просто товар, а гибкость, персональный подход и глубокую вовлеченность в проекты. Когда в 2022 году в корпорации сменилось руководство, он ушел, чтобы реализовать собственное видение бизнеса.

«ИТ Альянс» как синтез принципов и опыта

Основанная в 2023 году компания «ИТ Альянс» стала логическим итогом всего предыдущего пути Евгения. Управленческие навыки из строительства, логистические компетенции из автомобильного бизнеса и понимание рынка из НКК — все это синтезировалось в модели проектной дистрибуции.

Реализация принятой на вооружение модели требовала не только лидера, но и сильной команды. Евгений Лупивок понимал, что в бизнесе, основанном на экспертизе и доверии, главную роль играют люди. Поэтому костяк «ИТ Альянса» составили проверенные профессионалы, с которыми он сработался за годы в индустрии. Важные посты заняли специалисты, также прошедшие школу НКК. В должность генерального директора вступил Василий Селюминов — эксперт с более чем 30-летним стажем в отрасли. Это позволило компании с первого дня опираться не только на видение основателя, но и на глубокую коллективную экспертизу.

Сегодня продуктовый портфель «ИТ Альянса» включает не только основное оборудование, но и широкий спектр периферийных устройств, программное обеспечение для обработки данных. Команда руководителей различных подразделений обеспечивает поддержку на всех этапах поставки информационных технологий.

Философия Лупивка и «ИТ Альянса» заключается в отказе от погони за долей рынка в пользу персональной работы с партнерами. «Я стараюсь сосредоточиться на глубокой поддержке клиентов, помогать им решать реальные задачи и подходить к каждому вопросу нестандартно», — объясняет он.

Личные принципы как основа успеха

Такой подход к бизнесу не случаен. Евгений Лупивок, биография которого началась 25 декабря 1986 года в Сафоново, с юности рассчитывал прежде всего на себя. Свой первый компьютер он приобрел на деньги, заработанные тяжелым трудом на заводе. А мечта, родившаяся на фоне дефицита 90-х, стала его главным мотиватором. «С детства хотел работать в сфере импорта. Ввоз товаров всегда привлекал меня своей перспективностью и возможностями», — признается предприниматель. Сегодня, выстраивая глобальные цепочки поставок для IT-индустрии, он фактически реализует свою детскую мечту на новом уровне.