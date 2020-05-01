Россия и глобальный капитал 2025-2026: окно возможностей на фоне инвестиционного сдвига

18:18 2.12.2025

Глобальный инвестиционный рынок переживает период переоценки. Крупнейшие управляющие компании и суверенные фонды продолжают наращивать активы, но среда, в которой они действуют, становится всё менее предсказуемой. В условиях замедления развитых экономик и роста рисков на развивающихся рынках вопрос стоит уже не о поиске высокой доходности, а о возможности долгосрочного размещения капитала. Именно этот дисбаланс между объемом мировой ликвидности и доступными направлениями для её размещения формирует новую конфигурацию инвестиционного спроса.

Что происходит с глобальным капиталом

В одной из своих экспертных колонок партнер консалтинговой компании «Яков и Партнеры» Дмитрий Плотников обратил внимание на нарастающее расхождение между накоплением капитала и способностью мировых рынков его поглощать. Он отмечает, что инвесторы сталкиваются не столько с проблемой доходности, сколько с ограниченностью «длинных» инструментов, способных обеспечивать устойчивый возврат. Крупнейшие компании управления активами, такие как BlackRock и Vanguard, действительно продолжают увеличивать объем средств под управлением, а суверенные фонды фиксируют положительную динамику, но это наращивание не сопровождается появлением пропорционального числа надежных направлений для размещения.

В мире фондов и суверенных фондов – новая дилемма: деньги есть, но найти, куда их вложить, становится всё сложнее. В этой ситуации, по мысли Дмитрия Плотникова, страны вроде России могут предложить не просто проекты, а «архитектуру идей» – международные мегапроекты, которые способны привыкнуть к новым реалиям капитала.

Объёмы активов крупнейших управляющих компаний продолжают расти. Как отмечает Плотников, «крупнейшие управляющие активами … продолжают наращивать объемы капитала под управлением». В то же время, по данным Bank for International Settlements (BIS), глобальная ликвидность, то есть готовность банков и рынков кредитовать, финансировать и выпускать долговые инструменты, остаётся высоким, особенно за счёт международного кредитования и долговых рынков. Однако макроэкономическая и финансовая стабильность далека от гарантированной. В недавно опубликованном отчёте International Monetary Fund (IMF) говорится, что «оценочные модели показывают, что цены на риск-активы заметно превышают фундаментальные значения», что повышает шансы «резкой коррекции».

Почему традиционные рынки уже не дают прежнего

Раньше классические инструменты вроде акций, облигаций развитых стран, портфельных инвестиций приносили стабильную доходность и рост. Однако теперь Развивающиеся рынки (еще недавно фавориты) стали менее привлекательны из-за валютных рисков, регуляторной нестабильности и растущих долговых нагрузок. Валютные колебания могут «съесть» номинальную доходность, даже если бизнес-модели выглядят соблазнительно. Плотников подчеркивает: «прямые инвестиции в отдельные компании развивающихся стран сопровождаются высоким уровнем странового и валютного риска».

В итоге крупные инвесторы, будь то фонды вроде BlackRock, Vanguard Group или суверенные фонды, все активнее обращают внимание на инфраструктуру, долговые инструменты, private equity, альтернативные активы. Среди наиболее перспективных направлений: инфраструктура, цифровые хабы, дата-центры, энергетические сети, устойчивые проекты

Россия: точка входа в новую архитектуру инвестиций

Дмитрий Плотников убежден, что России следует не искать «чужие» проекты для инвестиций, а строить свои – такие, которые учитывают глобальные тренды, позволяют распределить риски и привлечь крупный капитал на выгодных условиях. Россия географически связана и с Европой, и с Азией — потенциал для создания мультимодальных хабов, транспортных магистралей и логистических коридоров огромен. Как пишет Плотников: «транспортно-логистическая инфраструктура: мосты, коридоры, мультимодальные хабы, соединяющие Россию с Азией, Ближним Востоком и Европой».

– И еще одно перспективное направление – космос – сфера, в которой международная кооперация критически необходима. Россия обладает прочными компетенциями в этой области. Ни один значимый космический проект сегодня не реализуется в изоляции: даже SpaceX активно взаимодействует с международными партнерами, – подсвечивает эксперт.

На фоне глобального роста спроса на цифровые услуги, облачные вычисления, дата-хранение и AI, инвестиции в такие активы выглядят особенно привлекательными. Это направление совпадает с глобальным трендом – инфраструктура, дающая стабильный доход, устойчивый к экономическим колебаниям.

Ключевой момент: Россия здесь – не просто «точка инвестиций», а инициатор. Как пишет Плотников: «участие в транснациональных мегапроектах для России – это не просто альтернатива экспорту, а полноценная стратегия привлечения инвестиций… Главное – … выступать инициатором: формулировать идеи, предлагать архитектуру партнёрства и четкий механизм возврата на капитал».

Пока мировые рынки адаптируются к новым условиям, роль инициаторов международных проектов возрастает. Чтобы претендовать на эту позицию, России предстоит сфокусироваться не на продвижении отдельных активов, а на формировании инфраструктуры, логистики, урбанистики и ресурсов в формате, который соответствует запросам глобального капитала.

Об эксперте

Дмитрий Плотников – эксперт стратегического консалтинга с 20-летним опытом работы, член Совета директоров ГК «Дело» – крупного транспортно-логистического холдинга в России. В разные годы Дмитрий занимал руководящие посты в консалтинговой компании McKinsey & Company, Accenture, Strategy Partners, Газпром-Медиа Холдинге и «Яков и Партнеры». Образование: МГУПИ (специалитет, аспирантура – 1995-2004 гг.) по направлению «Компьютеры, комплексы, системы и сети», степень MBA в Hult International Business School (Кембридж, США, 2006 г.), обучение по инвестиционному банкингу в Boston College (Бостон, США).