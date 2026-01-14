17:48 14.01.2026

Эксперт Каворина Юлия Геннадьевна рассказала, какие навыки необходимы топовым управленцам для работы с проектами и коллективом

Рынок труда и сами компании к подступающему 2026 году находятся в точке, где качество управления становится не абстрактной «мягкой компетенцией» (soft-skills), а фактором выживания. С одной стороны, работодатели фиксируют ускоренное обновление требований к навыкам: Всемирный экономический форум (WEF) отмечает рост значимости лидерства и социального влияния, устойчивости/гибкости и аналитического мышления, а также «curiosity & lifelong learning» – любопытства и обучения в течение жизни. С другой – мировая экономика переживает кризис вовлеченности. Так, институт общественного мнения Gallup оценивает, что низкая вовлеченность обходится мировой экономике в $8,9 трлн (около 9% мирового ВВП) и подчеркивает, что именно управленец обеспечивает до 70% уровня вовлеченности в команде.

В России контекст усиливается кадровым голодом и рекордно низкой безработицей. На этом фоне дефицит работников в отдельных отраслях оценивается в миллионы человек. Чем меньше «запаса» людей на рынке, тем дороже становится ошибка управленца: потерянный сотрудник – это не только вакансия, но и провал по срокам, качеству и клиентскому опыту. Как следствие, управленческие навыки сегодня – это уже давно не про харизму и количество прочитанных книг с громкими заголовками. Это про способность держать систему: смыслы, процессы, коммуникации, финансы, изменения и людей. Какие навыки необходимы топовому управленцу в 2026 году? Разбираемся вместе с банковским экспертом в сфере IT и автоматизации бизнес-процессов Юлией Геннадьевной Кавориной.

Стратегическое мышление – основа управления

WEF напрямую фиксирует рост спроса на аналитическое и стратегическое мышление как на «ядро» будущих компетенций. Речь идет не о формальных стратегиях «на бумаге», а о способности видеть компанию как живую систему, где каждое решение имеет последствия. Руководитель с таким подходом умеет формулировать понятные цели, удерживать фокус и переводить долгосрочные намерения в ясные ориентиры для команды.

Практический минимум стратегического мышления для руководителя:

навык корректной и эффективной постановки целей/задач и их распределения в команде;

мониторинг ключевых метрик и анализ рисков;

устранение системных препятствий в работе, позволяющих оптимизировать процессы.

Скорость изменений в экономике, технологиях и поведении клиентов делает невозможным эффективное управление «по инструкции». Руководитель, не обладающий стратегическим взглядом, неизбежно скатывается в реактивный режим: тушение «пожаров», постоянные переработки и решения, продиктованные сиюминутным давлением, а не долгосрочными целями.

– В любой компании можно повысить эффективность работы коллектива благодаря развитию вовлеченности и повышению мотивации, работы с брендом работодателя, а также за счет внедрения системы по управлению результатами деятельности сотрудников, – отмечает Юлия Каворина.

Коммуникативные навыки: ясность, договоренности, обратная связь

Не менее важным элементом управления остается коммуникация. В деловой среде она по-прежнему часто воспринимается как второстепенный навык, хотя именно через коммуникацию реализуются решения, формируются договоренности и предотвращаются конфликты. Международные исследования показывают, что неэффективное общение внутри компаний приводит к колоссальным финансовым потерям из-за срывов сроков, повторной работы и управленческих ошибок.

По словам Юлии Кавориной, проблема часто заключается не в отсутствии профессионализма, а в размытых ожиданиях. Когда руководитель не формулирует требования ясно, команда начинает додумывать. А любое додумывание – это дополнительные итерации, лишние согласования и рост напряжения. В крупных организациях цена таких искажений особенно высока.

Финансовая грамотность

Финансовая грамотность становится еще одной критически важной составляющей управленческой роли. Даже если руководитель не отвечает напрямую за бюджет, он влияет на финансовый результат через решения о сроках, приоритетах, ресурсах и людях. Понимание базовой экономики своего подразделения позволяет оценивать последствия управленческих инициатив не только с точки зрения пользы, но и с точки зрения затрат и рисков. В условиях дефицита кадров и роста стоимости ошибок это умение превращается в необходимый минимум.

Финансовая грамотность руководителя – это способность понимать, где компания зарабатывает, где теряет, и какие управленческие решения превращаются в деньги (или в убытки).

Минимальный набор для руководителя, даже если он не финансист:

понимать структуру затрат своего подразделения (люди, подрядчики, ИТ, простои);

отличать выручку от маржи и маржу от прибыли;

считать стоимость задержки (cost of delay): сколько стоит один день срыва срока;

оценивать эффект инициатив не словами «полезно», а цифрами «сэкономим/заработаем/снизим риск».

Ответственность и стрессоустойчивость

WEF отдельно выделяет рост значимости устойчивости, гибкости и адаптивности. Это логично: изменения идут быстрее, неопределенность выше, а руководитель остается «узлом», через который проходят конфликты, риски и ожидания. Стрессоустойчивость в управлении – это не «терпеть». Это уметь приоритизировать, когда задач больше, чем ресурсов, сохранять предсказуемость поведения (команда считывает ваш тон), разделять эмоцию и решение, управлять собственной энергией: сон, границы, режим коммуникаций.

Gallup при этом подчеркивает: менеджеры сами часто испытывают больше негативных переживаний и их вовлеченность падает, что напрямую бьет по командам.

Стремление к обучению

Стремление к обучению и развитию дополняет этот набор качеств. Управленец сегодня – человек, который постоянно обновляет свои подходы, учится у коллег и собственной команды, анализирует ошибки и внедряет улучшения. Всемирный экономический форум называет способность к обучению одной из ключевых компетенций ближайших лет, и для руководителей она приобретает особое значение: их уровень развития напрямую масштабируется на всю команду.

– Классическое образование везде в мире всегда отстает от прогресса (к IT это относится напрямую), поэтому я, не скрою, постоянно повышаю свой уровень образования. Приведу аналогию с творческими профессиями: актерами или певцами. Чтобы хорошо петь или быть настоящим актёром, всегда нужно фундаментальное образование, понимание самих принципов перевоплощения или постановки голоса. А потом уже это можно и нужно совершенствовать. Но без базового знания придется потратить на порядок больше сил и энергии, постигая все азы выбранной профессии самостоятельно, – прокомментировала Юлия Каворина.

В итоге управление людьми в современном понимании складывается из нескольких взаимосвязанных элементов: системного мышления, ясной коммуникации, финансового понимания, личной устойчивости, готовности к обучению и инициативности. Отсутствие любого из этих компонентов ослабляет всю конструкцию. В условиях, когда рынок труда сжимается, а требования к эффективности растут, именно качество управления становится конкурентным преимуществом компаний – и ключевым профессиональным капиталом самих руководителей.