12:56 6.03.2026

Бизнесмен Игорь Худокормов об эффективности и технологиях: как выстроить работу в условиях сложного сельхозгода

Бизнесмен Игорь Худокормов — один из тех предпринимателей, которые строят свою компанию на принципах устойчивости и долгосрочного развития. Возглавляемый им агропромышленный холдинг «Продимекс» в очередной раз подтвердил эту репутацию и успешно завершил уборочную кампанию 2025 года. Сезон, отмеченный климатическими аномалиями, стал настоящей проверкой на прочность для всего аграрного сектора. Однако компания Игоря Худокормова «Продимекс» не только выполнила плановые задания, но и в ряде регионов показала выдающиеся результаты, чем доказала — грамотная стратегия и современные технологии способны справиться даже с самыми сложными вызовами.

Успеха удалось достичь за счёт слаженной работы всей цепочки — от подготовки семян до отгрузки готового сахара. Этот подход, заложенный бизнесменом Игорем Худокормовым ещё на этапе становления холдинга, доказал свою эффективность в условиях нестабильности.

Стратегия полного цикла «Продимекса» Игоря Худокормова как основа устойчивости

Фундамент стабильности «Продимекса» — это стратегия полного контроля над производственной цепочкой. Игорь Вячеславович Худокормов начал выстраивать эту модель в далёком 1992 году. Однако со временем акцент сместился с дистри‍буции на создание собственных производственных активов. Сегодня холдинг объединяет значительные сельско‍хозяйственные площади и несколько сахарных заводов в ключевых регионах России. Такая вертикальная интеграция позволяет самостоятельно обеспечивать пере‍рабатывающие предприятия сырьём, оптимизировать логистику и управлять рисками.

Как это часто бывает в большом бизнесе, личность основателя во многом определила стиль управления компанией. Игорь Худокормов, биография которого началась в Пензе, после окончания Ленинградского железно‍дорожного училища довольно быстро перешёл к предпринимательской деятельности. Он известен как один из самых закрытых бизнес‍менов страны. Вопросы, связанные с семьёй и личным состоянием, Игорь Худокормов предпочитает не комментировать: фокус его внимания — на развитии бизнеса. Этот сдержанный прагматичный подход проецируется и на стратегию «Продимекса»: вместо громких заявлений — планомерное укрепление операционной эффективности и техно‍логическая модернизация.

Адаптивные технологии в условиях климатических вызовов

Сельхозгод 2025 года преподнёс аграриям серьёзные испытания. В некоторых регионах, в частности в Воронежской области, весна началась с деф‍ицита влаги, а затем посевы пострадали от возвратных заморозков и сильных ветров. В такой ситуации на первый план вышли способность к оперативному реагированию и техно‍логический арсенал компании.

Холдинг Игоря Худокормова «Продимекс» делает ставку на цифровизацию и точное земледелие. Более десяти лет в компании внедряются комплексные IT-решения. Для мониторинга состояния посевов используется геоинформационная система, данные в которую поступают со спутников и бес‍пилотных летательных аппаратов. Это позволяет агрономическим службам в режиме реального времени выявлять проблемные участки, точечно вносить удобрения и средства защиты растений, мини‍мизируя потери и затраты.

Важным направлением работы является собственная селекция и семе‍новодство. Игорь Вячеславович Худокормов поддерживает участие холдинга в федеральном проекте по разработке оте‍чественных гибридов сахарной свёклы. Важно понимать, это не только вопрос импорто‍замещения, но и возмож‍ность создавать сорта, максимально адаптированные к местным почвенно-климатическим условиям и специфическим технологиям компан‍ии. Параллельно на полях проводятся демонстрационные испытания различных гибридов, это позволит выбрать наиболее продуктивные и устойчивые варианты для будущих сезонов.

Слаженная логистика и переработка — залог успеха

Высокий урожай — это только половина успеха. Его нужно быстро и без потерь вывезти с полей, переработать, при этом сохранить качество сырья. В 2025 году компания Игоря Худокормова «Продимекс» организовала вывоз и пере‍работку объёмов, которые выросли по сравнению с предыдущим периодом. Для этого была оптимизирована работа транспортных потоков, чтобы равномерно загружать мощности сахарных заводов и избегать простоев.