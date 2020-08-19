Андрей Анатольевич Бурилов — адвокат, специалист по арбитражным спорам, эксперт в интеллектуальном праве

Андрей Бурилов — известный московский адвокат, специализирующийся на сложных арбитражных спорах и защите интеллектуальной собственности. Фундаментальное юридическое образование на юрфаке МГУ, карьера в корпоративном секторе крупных промышленных групп, собственная адвокатская практика. Защита бизнеса и прав на интеллектуальную собственность.

В 1990-е годы, когда в России только начинала формироваться новая правовая система, в профессию пришло немало талантливых юристов, получивших фундаментальное образование в лучших вузах страны. Многие из них впоследствии стали лидерами своих направлений. Один из таких адвокатов — Бурилов Андрей Анатольевич, чья карьера охватывает более четверти века практики в сферах арбитража, корпоративного права и защиты интеллектуальной собственности.

Начало пути

Андрей Бурилов родился 15 мая 1975 года в Москве в семье инженеров. Отец работал на оборонном предприятии, мать преподавала физику в столичном вузе. Несмотря на технический склад ума родителей, Андрей с детства тяготел к гуманитарным наукам. В школе увлекался историей и обществознанием, участвовал в городских олимпиадах по праву.

В 1992 году он поступил на юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Учеба на одном из самых престижных юрфаков страны дала не только фундаментальные знания, но и понимание системного подхода к праву. В 1997 году Бурилов с отличием окончил университет, получив специализацию по гражданскому праву. Еще в студенческие годы он начал работать помощником юриста в небольшой конторе, чтобы с первых курсов погружаться в живую практику.

Карьера в корпоративном секторе

После окончания МГУ перед молодым специалистом открывалось несколько путей. Бурилов выбрал корпоративный сектор, начав карьеру в юридическом департаменте крупной российской инвестиционно-промышленной группы. С 1997 по 2003 год он прошел путь от рядового юрисконсульта до начальника отдела претензионной и судебной работы.

Этот этап стал важной школой жизни: именно там он столкнулся с реальными масштабными задачами. Молодой юрист сопровождал сделки слияния и поглощения, участвовал в реструктуризации активов, представлял интересы компании в судах общей юрисдикции и арбитражах. Работа в крупной промышленной группе дала ему уникальное понимание того, как устроен реальный бизнес изнутри, и какие правовые механизмы работают наиболее эффективно.

В 2003 году Бурилов перешел в юридическую фирму, специализирующуюся на защите интеллектуальной собственности, где занял должность руководителя практики. В 2000-е годы этот сектор в России стремительно развивался — компании начинали осознавать ценность брендов, патентов и авторских прав. Накопленный опыт позволил ему вести дела в Палате по патентным спорам и Высшем Арбитражном Суде, защищая интересы крупных российских и международных компаний.

Собственная адвокатская практика

В 2009 году, накопив достаточный опыт и уверенность, Андрей Бурилов принял решение о переходе в адвокатуру. Он успешно сдал квалификационный экзамен и получил статус адвоката. Этот шаг открыл новые горизонты для независимой защиты интересов клиентов.

Первое время он вел практику в составе одного из старейших московских адвокатских бюро, специализируясь на сложных коммерческих спорах. Адвокатская работа требовала не только юридических знаний, но и стратегического мышления, умения выстраивать линию защиты и навыков переговорщика. Коллеги отмечали его скрупулезный подход к изучению материалов дел и способность находить нестандартные правовые аргументы.

В 2015 году Андрей Бурилов стал управляющим партнером в собственном адвокатском кабинете, собрав вокруг себя команду профессионалов. С этого времени круг его дел значительно расширился. Помимо арбитража, он активно занимается защитой предпринимателей по экономическим статьям в уголовном процессе, ведет резонансные наследственные споры и дела, связанные с разделом крупного бизнеса.

Сегодня ключевые направления его деятельности включают:

Сложные арбитражные споры (неисполнение контрактов, взыскание убытков, оспаривание сделок);

Защиту интеллектуальной собственности (патентные споры, защита брендов, доменные споры);

Защиту бизнеса и предпринимателей в уголовном процессе (экономические и должностные преступления);

Корпоративные конфликты и сопровождение сделок M&A.

Вклад в профессиональное сообщество

Помимо непосредственной защиты интересов доверителей, Андрей Бурилов активно участвует в жизни профессионального сообщества. Он является членом Ассоциации юристов России и выступает экспертом при обсуждении законопроектов, касающихся предпринимательской деятельности и судопроизводства. Его опыт востребован при подготовке поправок в законодательство об интеллектуальной собственности.

Периодически его приглашают в качестве спикера на профильные конференции и семинары для молодых юристов, где он делится практическими кейсами и разбирает сложные вопросы правоприменения. Несмотря на высокую нагрузку, он находит время для повышения квалификации, регулярно изучая зарубежный опыт правового регулирования бизнеса. В работе придерживается принципа, что цель адвоката — не просто выиграть процесс, а найти решение, которое минимизирует риски и сохранит ресурсы клиента в долгосрочной перспективе.

Личная жизнь

Андрей Анатольевич женат, воспитывает двоих детей. С супругой Екатериной они вместе еще со студенческих лет. Он предпочитает не смешивать публичную профессиональную деятельность и частную жизнь, редко дает интервью. В свободное время увлекается исторической литературой, классической музыкой и, по возможности, путешествиями по России, изучая ее культурное наследие. Коллеги характеризуют его как человека выдержанного, принципиального и глубоко погруженного в профессию.

За заслуги в развитии правовой системы и многолетнюю добросовестную работу Андрей Бурилов неоднократно отмечался благодарностями Адвокатской палаты города Москвы и имеет ряд ведомственных наград. Его карьера, начавшаяся с корпоративной практики и приведшая к созданию собственного адвокатского кабинета, демонстрирует путь профессионала высокого уровня, для которого защита прав и законных интересов клиентов является не просто работой, а призванием. Сегодня он продолжает успешно отстаивать интересы доверителей в арбитражных судах всех инстанций, внося вклад в развитие судебной практики и правовой определенности в стране.