Андрей Гайдулян после победы над раком отправился покорять Голливуд

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Победив онкологичское заболевание, звезда сериала «Саша-Таня» Андлрей Гайдулын отправился сниматься в США.

Свое 35-летие он отметит 12 апреля за океаном со своей нынешней женой Александрой Велескевич. Сейчас он все свободное время посвящает изучению английского. «В Лос-Анджелесе Андрей пробудет до 20 апреля, - рассказал пресс-секретарь актера Антон Богословский Телепрограмме. – Там у него тоже съемки – он снимается в зарубежном фильме. Это не первый его опыт работы в США, он довольно часто там снимается, просто на российский рынок попадает не много киноработ. Некоторые фильмы выходят только в США».

Гайдулян говорит, что изучает язык по 5 часов в день. ««Прежде всего, у меня есть мотивация. Я действительно хочу работать здесь, это моя мечта. И я готов делать всё для этого. Я начал смотреть исключительно фильмы на английском языке, с субтитрами. Каждый день я занимаюсь с учителем, и сейчас, когда я приехал в Лос-Анджелес, провожу за учебой более чем по пять часов в день – с 9:00 до 14:30».

