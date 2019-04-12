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Андрей Гайдулян после победы над раком отправился покорять Голливуд

11:57 12.04.2019
Андрей Гайдулян после победы над раком отправился покорять Голливуд
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Победив онкологичское заболевание, звезда сериала «Саша-Таня» Андлрей Гайдулын отправился сниматься в США.

Свое 35-летие он отметит 12 апреля за океаном со своей нынешней женой Александрой Велескевич. Сейчас он все свободное время посвящает изучению английского. «В Лос-Анджелесе Андрей пробудет до 20 апреля, - рассказал пресс-секретарь актера Антон Богословский Телепрограмме. – Там у него тоже съемки – он снимается в зарубежном фильме. Это не первый его опыт работы в США, он довольно часто там снимается, просто на российский рынок попадает не много киноработ. Некоторые фильмы выходят только в США».

Гайдулян говорит, что изучает язык по 5 часов в день. ««Прежде всего, у меня есть мотивация. Я действительно хочу работать здесь, это моя мечта. И я готов делать всё для этого. Я начал смотреть исключительно фильмы на английском языке, с субтитрами. Каждый день я занимаюсь с учителем, и сейчас, когда я приехал в Лос-Анджелес, провожу за учебой более чем по пять часов в день – с 9:00 до 14:30».
 

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Комментарии читателей
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12.04.2019, 14:44
Гость: закат голливуда наступил

35-лет а рассуждения какие-то туповатые у мужика .Какую тебе роль в Голливуде дадут , русского бандита? В 90-е многие туда ехали , давали второстепенные роли русских негодяев. Там своих актеров кормить нечем ГОЛЛИВУДСКИЕ ФИЛЬМЫ ВСЕ ЧАЩЕ ПРОВАЛИВАЮТСЯ В ПРОКАТЕ. Как сказал один эксперт,Голливуд пока вытягивает рынок Китая,но это на пять лет ,позже и Китай откажется от голливудских фильмов. Зарабатывать гроши. Ладно понимаю музыканты там бабосы гребут,у них навару больше.
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