Джонни Депп собрался жениться на танцовщице из России

15:27

Голливудский артист Джонни Депп завел роман с девушкой из России Полиной Глен.

Отношения у них настолько серьезные, что актер намерен жениться на девушке, сообщает Лента Ру. Депп и Глен познакомились на вечеринке в Лос-Анджелесе в 2018 году.

Девушка отдыхала и не узнала Деппа, когда он подошел познакомиться с ней. «У него были юридические проблемы с бывшей женой, а тут он встретил красивую молодую русскую танцовщицу, которая даже не знала, кто он», — поделились подробностями друзья девушки. Также они рассказали о том, что актер собирается приехать в Россию, чтобы познакомиться с родителями возлюбленной и сделать ей предложение.

Полина перебралась в США из Санкт-Петербурга два года назад. В России она работала танцовщицей гоу-гоу и хореографом.

С февраля 2015-го по май 2016 года Депп состоял в браке с актрисой Эмбер Херд, которая стала инициатором развода, заявив, что муж избивал ее.

