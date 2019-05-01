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Виктор Сухоруков не может играть из-за серьезной травмы

16:19 1.05.2019
Виктор Сухоруков. Фото с сайта kino-teatr.ru
Фото с сайта kino-teatr.ru
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Актер Виктор Сухоруков пока не способен выходить на театральную сцену из-за производственной травмы.

Как известно, в начале апреля артист искалечил руку во время спектакля «Встречайте, мы уходим» на сцене Театра имени Моссовета. Постановку пришлось свернуть досрочно. Инцидент произошел в финальной части трагикомедии. Актер, пытаясь перепрыгнуть через ковер, который по задумке должен был расстелиться под ним, споткнулся и упал.
Сухоруков сразу же заявил коллегам, что сломал руку или она у него «вылетела». Через минуту занавес опустился, сцену он смог покинуть только с помощью посторонних.

Через несколько дней актера выписали из НИИ имени Склифосовского, но о полной реабилитации говорить пока рано. «Виктор Иванович просто пока не может играть из-за руки, которая после перелома еще не совсем восстановилась. Поэтому театр отменил спектакли с его участием на ближайшие несколько дней - 6, 7 и 10 мая», - сказала РИА Новости пресс-атташе театра Татьяна Горина.
 

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