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Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

23:49 3.05.2019
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Шеф-редактора проекта "Голос. Дети" Александра Подъяпольского госпитализировали с инфарктом в одну из столичных больниц, пишет РИА Новости со ссылкой на супругу Подъяпольского, ведущую "Русского радио" Алену Бородину.

В своем блоге в Instagram она написала, что супруг был госпитализирован накануне. Сейчас он находится в реанимации под постоянным наблюдением врачей. Бородина предположила, что инфаркт был вызван сильным стрессом.

"Ни одна работа в мире не стоит вашей жизни!" — добавила она.

Информацию о госпитализации Подъяпольского радиоведущая также подтвердила в комментарии агентству городских новостей "Москва".

На прошлой неделе вокруг передачи Первого канала "Голос. Дети" разгорелся скандал. Тогда в финальном выпуске программы победила дочь Алсу Микелла Абрамова, что вызвало недовольство многих телезрителей. Первый канал решил провести проверку и признал, что во время голосования наблюдались некоторые "аномальности".

Расследованием занимаются специалисты в сфере кибербезопасности из компании Group-IB. После проведения аудита вещатель рассмотрит возможность изменения правил голосования.

Темы: Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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04.05.2019, 09:20
Гость: Татьяна Алексеевна

Желаю Александру Подъяпольскому СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!
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