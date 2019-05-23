Кинопремьера «Гори, гори ясно»: Антихрист для толерантных обывателей

Супергеройский хоррор «Гори, гори ясно» выйдет в российский прокат 23 мая

Супружеская пара Кайл и Тори мечтают о первенце. Обложившись литературой о зачатии и бесплодии, они регулярно занимаются сексом, но безрезультатно. Однажды им помогает случай, когда в соседнем лесу терпит крушение космический корабль пришельцев, в котором чудом выжил инопланетный младенец. Сердобольные супруги подобрали малыша и воспитали его как своего.

До 12-ти лет Брендон не доставлял особых хлопот своим родителям, прилежно учась в школе и безропотно помогая отцу-фермеру по хозяйству. Но в итоге мальчика будто подменили. Ночное снохождение, погнутая зубами вилка и съеденные заживо куры отца – еще цветочки. Настоящий треш и угар начинается тогда, когда от «сверхспособностей» открывшего в себе недюжинную силу Брендона начинают страдать окружающие.

Фильмы ужасов о сущем дьяволе, скрывающемся под личиной примерного ребенка, давно уже не отличаются оригинальностью. Сошлемся хотя бы на недавно вышедший хоррор «Другой», где тоже речь идет о кровожадном мальчугане с ангельским личиком, в судьбе которого не последнюю роль сыграли некие космические аномалии. Но создатели «Гори, гори ясно» пошли немного иным путем, объединив жанры супергеройского боевика и хоррора.

В самом деле, почему бы не заострить внимание зрителей на том, что сила разрушает, полеты пугают, а инфракрасный взгляд испепеляет? Получилось динамично и непредсказуемо, хотя для супергеройского боевика фильм слишком уж кровожаден, а для ужастика – недостаточно жуток. Что остается в сухом остатке? Безусловно, сатира, которая бывает органичной для лент обоих жанров.

Конечно, странности Брендона можно объяснять его жизнью на удаленной от цивилизации фермы. Но, согласитесь, трудно оставаться нормальным, когда твоя собственная мать готова расписаться в любви к настоящему монстру, а отец неуклюже проводит урок по половому воспитанию. Добавьте к этому руководство школы, закрывающее глаза на очевидные безобразия учеников и лицемерие детских психологов, чья задача – любой ценой отчитаться в успешности терапии перед местным шерифом, а там хоть трава не расти.

«Гори, гори ясно» нас лишний раз убеждает в том, что хваленая американская толерантность призвана не пестовать в человеке креативное начало, а оправдывать всевозможные аномалии и извращения. В этой ситуации не стоит удивляться, когда придет Антихрист, без труда захватит мир, а в жертву новому порядку в первую очередь принесет своих же защитников.

Кадры с сайта kino-teatr.ru