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Новая серия «Возвращения в Простоквашино» посвящена гипнозу

13:03 27.05.2019
Новая серия «Возвращения в Простоквашино» посвящена гипнозу
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Очередной эпизод «Возвращения в Простоквашино» с названием «Гипноз» выложен на YouTube-канале «Союзмультфильма».

Режиссером эпизода выступила Евгения Жиркова. «По сюжету эпизода Шарик, сконструировав гипнокруг, испытывает его на друзьях. Матроскин гипнозу не поддается, а вот стоявший рядом с Котом почтальон Печкин впадает в транс и начинает совершать нетипичные для себя поступки», - передает ТАСС сообщение пресс-службы «Союзмультфильма».

В начале июня станет известно, кто озвучит новую героиню мультсериала - возлюбленную почтальона Печкина. «В сериале также регулярно появляются новые персонажи, самым ожидаемым из которых является няня Веры Павловны, у которой по сюжету фильма завяжутся романтические отношения с почтальоном Печкиным. О том, кто озвучит новую героиню, станет известно в начале июня», - уточнили в пресс-службе.

Обновленный мультсериал выходит с 2018 года. Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий. Создатели фильма стремились сохранить прежнюю технику рисованной анимации, в которой были сделаны первые картины, но сильно осовременили сюжетные линии.
 

Темы: Кино в России, Мультфильм, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино
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Комментарии читателей
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27.05.2019, 13:20
Гость: Гость

По сравнению с советским это не мультфильм.
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