Новая серия «Возвращения в Простоквашино» посвящена гипнозу

13:03

Очередной эпизод «Возвращения в Простоквашино» с названием «Гипноз» выложен на YouTube-канале «Союзмультфильма».

Режиссером эпизода выступила Евгения Жиркова. «По сюжету эпизода Шарик, сконструировав гипнокруг, испытывает его на друзьях. Матроскин гипнозу не поддается, а вот стоявший рядом с Котом почтальон Печкин впадает в транс и начинает совершать нетипичные для себя поступки», - передает ТАСС сообщение пресс-службы «Союзмультфильма».

В начале июня станет известно, кто озвучит новую героиню мультсериала - возлюбленную почтальона Печкина. «В сериале также регулярно появляются новые персонажи, самым ожидаемым из которых является няня Веры Павловны, у которой по сюжету фильма завяжутся романтические отношения с почтальоном Печкиным. О том, кто озвучит новую героиню, станет известно в начале июня», - уточнили в пресс-службе.

Обновленный мультсериал выходит с 2018 года. Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий. Создатели фильма стремились сохранить прежнюю технику рисованной анимации, в которой были сделаны первые картины, но сильно осовременили сюжетные линии.

