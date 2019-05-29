Андрей Кончаловский возмутился равенством полов на европейских фестивалях

14:37

Андрей Кончаловский резко отреагировал на новые правила проведения Каннского и Берлинского кинофестивалей.

Маститый кинематографист обратил внимание на то, что, Берлин и Канны подписали специальный «меморандум о гендерном равноправии», согласно которому количество мужчин и женщин режиссеров, представляющих свои фильмы на конкурсах, должно быть одинаково.

«Более абсурдное решение трудно себе представить! И это тоже говорит о закате Европы», — заявил он ТАСС. При этом Кончаловский спрогнозировал, что следующим логическим шагом станет обязательное присутствие работ представителей сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.

«Только слепой не видит, что мужчин-режиссеров в мире больше, чем женщин-режиссеров. Так же, как и дирижеров и тромбонистов. Это просто противоречит физиологии», — пояснил Кончаловский. В заключение он сказал о двух слабых работах женщин-режиссеров, которые были представлены на Каннском кинофестивале в 2019 году, и заверил, что отчаянию организаторов конкурса нет предела.

