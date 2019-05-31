]]> ]]>
Главная Кино Новости

Стив Кинг сравнил Трампа с виновниками Чернобыльской катастрофы

12:57 31.05.2019
Стив Кинг уподобил Трампа виновникам Чернобыля
Кадр с сайта kino-teatr.ru
Материалы по теме:

Король ужасов Стивен Кинг признался, что сериал «Чернобыль» производства телеканала HBO заставил его задуматься о президенте США Дональде Трампе. Об этом он поразмышлял в Twitter.

Американский писатель назвал своего президента в Твиттере «человеком посредственного интеллекта», не понимающего объема ответственности за «экономическую и глобальную» мощь страны, передает Lenta.ru. Точно так же, пояснил писатель, не осознавали серьезность происходящего люди, отвечавшие за ядерный реактор в Чернобыле.

Первый эпизод сериала «Чернобыль» вышел 6 мая. Состоящий из пяти серий проект рассказывает о взрыве, случившемся 26 апреля 1986-го на Чернобыльской АЭС. Режиссером сериала выступил Йохан Ренк. Главные роли в нем исполнили Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джаред Харрис, Росс Армстронг, Эдриан Роулинс, Пол Риттер и Джесси Бакли.

Авария на Чернобыльской АЭС стала одной из самых масштабных техногенных катастроф в истории.
 

Темы: Дональд Трамп, Очень страшное кино, Кино в мире, Литература в мире, Персоны и деятели зарубежного кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>

]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.