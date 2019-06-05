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Мединский обосновал изъятие гей-сцен из фильма об Элтоне Джоне

13:20 5.06.2019
Мединский обосновал изъятие гей-сцен из фильма об Элтоне Джоне
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
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Глава Минкульта России Владимир Мединский поддержал российских прокатчиков, вырезавших откровенные кадры из биографического фильма «Рокетмен» о музыканте Элтоне Джоне.

По мнению министра, прокатчики действуют в рамках закона, и частные предпочтения тут не уместны. «В кинотеатрах идет та версия картины - это я говорю безотносительно «Рокетмена», а в отношении любого кино - которую представляет прокатчик. Ту, которую представили, мы и разрешаем в прокат. Прокатчик опирается на действующее законодательство. В правовом государстве должны править не частные эстетические и сексуальные предпочтения отдельных личностей, а закон, как в России сейчас, так и должно быть», - сказал Мединский «Интерфаксу» во вторник.

До этого в департаменте кинематографии Минкультуры РФ заявили, что не исключают возможности выдачи нового прокатного удостоверения фильму при условии, что дистрибьютор подаст новый комплект документов для получения удостоверения.

Напомним, что в отечественной версии ленты исключили сцену однополого секса, сохранив саму линию подобных любовных отношений. В фильме урезали сцены употребления наркотиков и алкоголя, от зависимости к которым Элтон Джон лечился в клинике.
 

Темы: Кино в мире, Кино в России, Премьеры в мире кино, Проблемы кинопроката в России, Министерство культуры РФ
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