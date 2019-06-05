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Кинопремьера «Донбасс. Окраина»: не волнует только имбецилов

17:02 5.06.2019 , Денис Ступников

Состоялась закрытая премьера фильма Рената Давлетьярова «Донбасс. Окраина» - первой российской ленты о войне в ДНР. ВИДЕО

Август 2014-го, район Марьинка где-то на периферии Донецка. Срочник украинской армии Андрей Соколов отправляется на некое спецзадание в разгромленный архив. По дороге его машину обстреливают свои же, и парень вынужден укрыться в подвале, где пытаются спастись еще несколько человек разных возрастов и убеждений.

Симпатичная блондинка (Евгения Малахова) прибыла в Донецк из Киева с волонтерской миссией и потеряла своего напарника. Стервозная брюнетка стоит горой за бандеровцев. Импозантный интеллигент озабочен поисками пропавшего в зоне боевых действий сына. Женщина неопределенных лет пытается спасти извлеченного из-под завалов ребенка. Всех пытается скоординировать хмурый ополченец ополченец Анатолий Ткаченко (Гела Месхи), задача которого во что бы то ни стало вывести людей из опасной зоны.

Ренат Давлетьяров известен как разноплановый режиссер. Детективный триллер «Чистое искусство», ностальгическая подростковая драма «Однажды», новая экранизация повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие» - все это он. В фильме «А зори здесь тихие» Давлетьярова больше всего занимала тема беспощадности войны, насильственно оторвавшей людей от их повседневных дел. Примерно в те же тона окрашена и картина «Донбасс. Окраина».

Оценивая новую работу режиссера, нельзя не поразиться лишний раз великодушию русских людей, живущих по принципу из одной хорошей песни Владимира Высоцкого: «Я зла не помню – я опять его возьму». Ведь одним из ключевых положительных героев здесь оказывается украинский солдат, попавший в так называемую «зону АТО». Ну, разве можно, ожидать такого отношения к нам от украинских кинематографистов? Не забываем, что в саундтреке фильма звучат на равных правах как русские, так и украинские песни.

При этом Рената Давлетьярова никак нельзя назвать бесхребетным режиссером, который во что бы то ни стало пытается «подняться над схваткой» и вместо четкой оценки трагических событий наших дней выдавать ни к чему не обязывающие туманные речи о «ценностях гуманизма». На закрытом показе Давлетьяров подчеркивал, что он имеет по поводу войны на Юго-Востоке Украины четкую гражданскую позицию, поэтому и выбрал «тему, которая царапает любого нормального гражданина, кроме имбецилов»

По словам очевидцев, ездивших в полуразрушенный Донецк, атмосфера опаленного войной шахтерского города передана в фильме достоверно. Давлетьяров долго и мучительно искал аутентичную натуру, пока ему не посоветовали обратить внимание на крымскую инфраструктуру. Неказистые двухэтажки, построенные после Великой Отечественной пленными немцами, аккумулируют в себе травматический опыт многострадального русского народа, живущего от войны к войне.

Кадры с сайта kinopoisk.ru

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Комментарии читателей
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05.06.2019, 20:05
Гость: kib

"на самом деле" ? Хе-хе..."тонко работаешь". Уши свиные торчат
05.06.2019, 19:19
Гость: srha

Сам он такой, раз использует технологию "кто не скачет, тот ..." - ибо назвать более 90% людей мира имбецилами, потому что не с его мнением. А ведь узнай они про это...- да за такую дискредитацию через оскорбление надо сразу учредить и вручить украинскую медаль за заслуги перед радикалами.
05.06.2019, 18:56
Гость: На самом деле

На самом деле Донбасс мало кого в РФ на данный момент интересует, а уж присоединения его к РФ вообще желает малое число людей.
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