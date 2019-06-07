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Мединский дал оценку резонансному сериалу «Чернобыль»

12:56 7.06.2019
Мединский похвалил сериал «Чернобыль»
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
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Глава Минкульта РФ Владимир Мединский отметил в позитивном ключе сериал «Чернобыль», произведенный американским кабельным телеканалом HBO в сотрудничестве с телекомпанией Sky.

Заявление было сделано на ПЭМФ, передает РИА Новости. «Фильм сделан мастерски. Ожидаемой «красной клюквы» там нет, есть только какие-то мелочи. Он снят с большим уважением к простым людям. Мы думали, что будет хуже», — заявил Мединский, отметив, что посмотрел три серии.

Телесериал повествует о событиях 1986 года, когда на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый энергоблок. Сюжет строится вокруг усилий по ликвидации последствий и попытки группы персонажей выяснить, что могло стать причиной аварии.

Режиссер картины — шведский музыкант и клипмейкер Йохан Ренк, известный по сериалам «Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы» и «Викинги». Сериал состоит из пяти серий.
 

Темы: Кино в мире, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино, Телевизионные сериалы
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Комментарии читателей
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07.06.2019, 17:42
Гость: Сердечник

Про чингачкука давно не снимали
07.06.2019, 17:37
Гость: Ага

А еще лучше о Фукусиме где запад врал в разы больше чем СССР о Чернобыле. В конечно счете о Чернобыле мы сейчас знаем все, а вот по Фукусиме вся информация до сих пор засекречена.
07.06.2019, 17:35
Гость: Ага

Где индейцы злодеи,а доблестные ковбои защитники демократии. Ты не путай с фильмами с Гойко Митичем, это фильмы ГДРовской студии ДЕФА.
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