Как Валентин Смирнитский прошел через кошмар 90-х

Всенародно любимый актер Валентин Смирнитский отмечает 10 июня свой 75-летний юбилей

Путь Валентина Смирнитского в кино складывался так, что нередко возникало четкое ощущение: будущего актера кто-то явно ведет свыше. В театральный кружок его позвали случайно. Однако, когда он вышел на сцену, зрители просто поразились органичности юного дарования. Так же органично ему удалось выдержать большой конкурс в Щукинское училище. И после выпуска он был нарасхват.

Среди четырех театров, в которые зазывали выпускника, Смирнитский выбрал Ленком. Анатолий Эфрос доверял артисту едва ли не все главные роли. «Чайка», «Три сестры», «Отелло», «Ромео и Джульетта». «Я не люблю на себя смотреть на экране. На экране ты же ничего исправить не можешь. Ты смотришь на это как на результат и понимаешь, что есть, то есть», - признался актер в юбилейном интервью ТВЦ.

Тем не менее, дебютная роль Валентина Смирнитского в фильме «Я шагаю по Москве» оказалась очень удачной. Подлинным триумфом для Смирнитского стала роль Портоса в экранизации «Трех мушкетеров» Георгия Юнгвальд-Хилькевича, но для актера она стала сущим мучением.

Дело в том, что для нее артист не подходил ни по комплекции, ни по умениям, однако режиссер отталкивался он внутреннего сходства актеров с персонажами, поэтому никакой альтернативы не хотел «Я вообще в седле до этого серьезно не умел сидеть. С фехтованием я тоже был не в больших ладах. Не был специалистом. И все это за короткий промежуток времени подготовки мы это проходили».

По иронии судьбы, именно это произведение сделало Валентина Смирнитского популярным. Хотя до и после «Мушкетёров» актёр снялся во многих фильмах – «Двое», «Последний месяц осени», «Семь стариков и одна девушка», «Щит и меч», «Адъютант его превосходительства», «Отцы и деды», «Визит дамы» и многих других - его звёздной ролью была и остаётся роль Портоса в фильме «Д'Артаньян и три мушкетёра».

Съемки в продолжении «Трех мушкетеров» Смирнитского отнюдь не вдохновили. «Режиссёр долго нас убалтывал, чтобы мы согласились сниматься в продолжениях. Уболтал. В том числе и финансово, - признался актер «АиФ». - Так что согласие на съемки было не мое личное, а наше корпоративное решение. Как сказал Миша Боярский: «Ну, чего нам терять? Мы старые козлы!» Мне этот проект как изначально не понравился, так и не нравится. Хотя поначалу режиссер смог увлечь нас своей идеей. Но когда начался процесс съемок, я первым понял, что это — гроб с музыкой. Но уж раз ввязались, надо доработать. Да, мы пошли на компромисс. И в этом нас можно упрекать».

Как и многие коллеги по цеху, Валентин Смирнитский воспринимает 90-е как настоящее испытание. «Да, 90-е годы — это был настоящий кошмар, - подтверждает он. – Тогда все словно забыли о том, что у нас есть культурное наследие: литература, театр, кино, а занимались в основном отстрелом, переделом собственности и быстрым приобретанием какого-то непонятного капитала. Я в этой обстановке растерялся — как и многие. Но мне повезло — я много занимался дубляжом, у меня был опыт еще с советских времен. И когда с Запада, в основном из Америки, повалил этот поток видеопродукции, я этой работой себя спасал — и финансово, и творчески. Потом появились антрепризы. Мы через все прошли, порой играли спектакль, а на сцене из декораций — два стула со столом. Я получал за это не очень большие деньги, которые тем не менее давали возможность не бросать актерство».

Трудности не сломили артиста, о чем свидетельствует невероятно теплое поздравление Ефима Шифрина в день его 75-летия. «Я редко встречал знаменитостей, столь далеких от противных актерских причуд, - написал Шифрин в Инстаграме. – В нем никогда не было ни пафоса, ни самолюбования, ни стремления выделиться, ни желания кого-то переиграть. Валечка, дорогой! Пусть всё ещё будет: и новые роли, и шумные премьеры, и любовь близких и друзей! И пусть Лидочка всегда будет рядом! И пусть мне еще когда-нибудь повезет сыграть вместе! Обнимаю крепко и желаю долгих-долгих лет!»

О театральной карьере Валентина Смиртнитского поподробнее можно будет узнать в день его 75-летия из телепередачи канала «Культура». За спиной юбиляра стоит глубокий театральный актер, прошедший нелёгкий путь вместе с режиссёром Анатолием Эфросом: начиная от Московского театра имени Ленинского комсомола до Театра на Малой Бронной. Об этом Смирнитский расскажет в программе «Линия жизни» на канале «Россия К» 10 июня в 22:00.

Сразу после программы - в 22:55 - короткометражный художественный фильм «Остановите Потапова!» (ВГИК, 1973). Режиссёр Вадим Абдрашитов. Эта мелодрама по одноимённому рассказу Григория Горина. 12 июня в 19:05 (повтор 13-14 июня, 10:15) - в эфире «России К» художественный фильм «Д'Артаньян и три мушкетёра.

Премьера документального фильма «Кодекс мушкетера» состоится на Первом канале. Она также приурочена к дате. Валентин Смирнитский дал для фильма откровенное интервью где рассказал о своей жизни. В картине также примут участие: Лидия Смирнитская - жена, Эльвира Рябцева - дочка Лидии Смирнитской, Михаил Боярский, Вениамин Смехов, Владимир Долинский, Елена Сафонова, Георгий Юнгвальд-Хилькевич - режиссер (архив) и другие. Передача выйдет на Первом канале 15 июня в 10:15.

Кадры с сайта kino-teatr.ru