Павлу Лунгину присужден приз кинофестиваля «Зеркало»

15:06

Создателю резонансных фильмов «Остров» и «Братство» Павлу Лунину собираются вручить почетный приз за вклад в киноискусство XIII Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало».

Церемония награждения состоится 18 июня 2019 года. В этот день на фестивале отметят день Тарковского и 40-летие фильма «Сталкер». «Зеркало» традиционно пройдет в городах Ивановской области с 14 по 21 июня.

На открытии фестиваля в Юрьевце выступят композитор Игорь Вдовин и гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян с авторской программой «Симфоническое кино». В торжественной церемонии открытия примут участие губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, президент фестиваля «Зеркало» Сергей Бодров, программный директор Андрей Плахов и генеральный продюсер Константин Шавловский. Завершится она показом фильма Алексея Балабанова «Брат».

