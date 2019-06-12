Николай Дроздов покинул передачу «В мире животных»

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Телеведущий и самый знаменитый зоолог России Николай Дроздов рассказал о том, что покинул научно-популярную программу "В мире животных".

В этом году телеведущему исполнится 82 года. В преддверии этой даты с ним связалась "Комсомольская правда", чтобы узнать о его ближайших планах.

По словам Дроздова, он уже не снимается полгода, несмотря на уговоры со стороны телекомпании. Сейчас в эфир канала "Карусель", где обосновались "В мире животных", показывают старые запими.

"Я не возражаю - пусть показывают. Мне последнее время ничего за это не платили. Это была работа, как общественная нагрузка, а теперь я ее уже не потяну", – объяснил он.

По словам телеведущего, возвращаться к съемкам он не собирается. Однако Дроздов признался, что продолжит преподавать в МГУ, потому что это его "любимое занятие".

Как пишет РИА Новости, Дроздов, несмотря на то, что не будет более сниматься в самой передаче, останется "советчиком и соратником телепередачи на добровольных началах"

О возможном уходе Дроздова с телевидения сообщалось еще год назад. Отмечалось, что его место займет 15-летний Алексей Лапин, который долгое время был соведущим Дроздова.

"В мире животных" — советская и российская телепередача, посвященная зоологии и исследованиям животного мира. Первый выпуск программы вышел в эфир в 1988 году, однако до этого в течение двадцати лет выпускался одноименный научно-популярный телекиножурнал. Ведущими были Александр Згуриди, Василий Песков, Николай Дроздов и Алексей Ларпин. Передача удостоилась премии "ТЭФИ" и золотой медали имени Ю. А. Сенкевича Русского географического общества. В последние годы программа транслируется на детском канале "Карусель".