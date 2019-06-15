Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы за ужин с Путиным

18:14

Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа знаменитой итальянской актрисе Орнелле Мути, пропустившей спектакль в городе Порденоне, предоставив фальшивую медицинскую справку.

Как пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ, своим решением высшая судебная инстанция страны окончательно утвердила решение апелляционного суда от июля 2017 года, который смягчил наказание, сократив срок тюремного заключения с восьми месяцев до шести.

Как тогда сообщалось, избежать пребывание за решеткой актриса сможет, если выплатит неустойку театру в размере €30 тыс.

Администрация театра подала в суд иск против актрисы, уличив ее в предоставлении поддельного медицинского свидетельства, которое освобождало ее от обязанности выйти на сцену в постановке 10 декабря 2010 года, с которой она находилась в турне по Италии. За эту работу ее гонорар составил €25 тыс.

Но потом выяснилось, что в тот же вечер Мути была гостьей на благотворительном ужине в Санкт-Петербурге вместе с американским актером Кевином Костнером, на котором присутствовал и Владимир Путин. Мути уже принесла извинения своей публике.

Актриса объясняла, что ее заболевание (ларингофарингит) не позволяло ей работать, используя голосовые связки, тогда как на благотворительном ужине в пользу больных детей ей не требовалось говорить.

В последние годы Мути много работает в России. В 2017 году она входила в жюри Московского международного кинофестиваля (ММКФ) и рассказывала о многих своих российских проектах.