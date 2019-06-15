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Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы за ужин с Путиным

18:14 15.06.2019
Орнелла Мути
Фото с сайта wikipedia.org

Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа знаменитой итальянской актрисе Орнелле Мути, пропустившей спектакль в городе Порденоне, предоставив фальшивую медицинскую справку.

Как пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ, своим решением высшая судебная инстанция страны окончательно утвердила решение апелляционного суда от июля 2017 года, который смягчил наказание, сократив срок тюремного заключения с восьми месяцев до шести.

Как тогда сообщалось, избежать пребывание за решеткой актриса сможет, если выплатит неустойку театру в размере €30 тыс.

Администрация театра подала в суд иск против актрисы, уличив ее в предоставлении поддельного медицинского свидетельства, которое освобождало ее от обязанности выйти на сцену в постановке 10 декабря 2010 года, с которой она находилась в турне по Италии. За эту работу ее гонорар составил €25 тыс.

Но потом выяснилось, что в тот же вечер Мути была гостьей на благотворительном ужине в Санкт-Петербурге вместе с американским актером Кевином Костнером, на котором присутствовал и Владимир Путин. Мути уже принесла извинения своей публике.

Актриса объясняла, что ее заболевание (ларингофарингит) не позволяло ей работать, используя голосовые связки, тогда как на благотворительном ужине в пользу больных детей ей не требовалось говорить.

В последние годы Мути много работает в России. В 2017 году она входила в жюри Московского международного кинофестиваля (ММКФ) и рассказывала о многих своих российских проектах. 

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Выдающиеся актрисы театра и кино, Звезды зарубежного кино, Знаменитости и популярные персоны
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Комментарии читателей
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15.06.2019, 19:19
Гость: gvozd

это кстати стандартная практика на западе - вмешательство работодателя в ваши личную жизнь.
они свято уверены, что если нанаяли вас на работу, то вы становитесь их полным рабом и обязаны следовать их приказам даже дома.
казалось бы, человек имеет заключение врача, вопрос закрыт.
НО...
по закону, работодатель может игнорировать мнение врача и Сам решать, может его сотрудник работать или нет!!
причем закон разрешает терроризировать больного дома !!!!
мол вдруг гад симулирует.. отдел кадров может заявиться к вам домой, в спальню, хоть ночью.
это нормы американского "права".
там человек по закону НЕ Имеет Права выходить из дома... даже за продуктами.. если болеет.
был случай недавно, человека уволили с работы за поход в магазин за продуктами - живет один.
15.06.2019, 19:16
Гость: охотник за бакланами

Да, очень на Кабаеву похожа, или Кабаева на Орнеллу
15.06.2019, 19:08
Гость: охотник за бакланами

Жаль что за шпионаж, так мало дают.
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