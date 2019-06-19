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Новым «Простоквашино» заинтересовались в Германии, Италии и Китае

12:01 19.06.2019
Новым «Простоквашино» заинтересовались в Германии, Италии и Китае
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Телеканалы и интернет-ресурсы нескольких европейских стран, а также Китая и Кореи проявили огромный интерес к перезапущенному российскому мультсериалу «Простоквашино».

Ажиотаж возник на рынке анимационного контента MIFA во французском Анси, сказала РИА Новости председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. Международный фестиваль анимационных фильмов проходил в Анси с 10 по 15 июня. «На встречах в рамках кинорынка киностудия презентовала потенциальным партнерам сериал «Простоквашино» в адаптированном английском варианте. Мы увидели, что сериал принимают тепло. В частности, большой интерес проявили телеканалы и цифровые площадки из Германии, Италии, Швеции, Финляндии, Китая и Кореи. Мы рассчитываем выйти на коммерческие переговоры практически сразу после завершения работы над первым сезоном», - подчеркнула Слащева.

«Союзмультфильм» продемонстрировал в Анси такие свои проекты, как «Приключения Пети и Волка», «Пиратская школа», «Пластинки», «Простоквашино», «Оранжевая Корова», «Капитан Кракен и его команда» и «Зебра в клеточку».

«Фильм «Доброе сердце»- участник конкурса короткометражных фильмов - привлек внимание иностранных партнеров. В рамках мероприятия были заключены контракты с дистрибьюторами из Франции и Испании на показ мультфильма в кино, а также на телевидении. Помимо этого, был успешно проведен питчинг мультсериала «Петя и волк», который заинтересовал зарубежных участников рынка. Это хороший старт для начала развития проекта», - отметила председатель правления «Союзмультфильма».
 

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