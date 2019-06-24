Фильм «Дылда» о послевоенном Ленинграде победил на фестивале «Зеркало»

09:45

В Иванове завершился XXIII Международный кинофестиваль «Зеркало», который проходил в разных городах Ивановской области.

Гран-при фестиваля получил фильм Кантемира Балагова «Дылда». Лучшим режиссером стал Бенджамин Найштат («Красный», Аргентина-Франция-Нидерланды-Бразилия-Германия).

Награду «За цельную и пронзительную игру актеров» получил создатель фильма «Бумажные флаги» Натан Амбросиони (Франция)

Приз с формулировкой «За уникальный авторский взгляд» получил Эльмар Иманов за картину «Конец сезона» (Азербайджан, Германия, Грузия)

В международном жюри фестиваля в этом году работали один из самых титулованных в мире режиссеров монтажа американец Джо Бини, итальянский писатель и сценарист Маурицио Брауччи, российская актриса и режиссер Алиса Хазанова, режиссер и сценарист из Казахстана Эмир Байгазин, работающая в Америке режиссер из Белоруссии Дарья Жук.

Помимо большого международного жюри на фестивале работает жюри молодых критиков «Голос». В этом году в него вошли Катерина Белоглазова, Андрей Карташов, Асса Новикова, Гордей Петрик, Ксения Ильина. Свою награду молодые критики вручили картине «Конец сезона» (реж. Эльмар Иманов, Азербайджан, Германия, Грузия).

Также по традиции на фестивале работает зрительское жюри, которое присуждает свою награду за один из фильмов программы российского кино «Свои». В него входят жители города Иваново и Ивановской области, следящие за российским кинопроцессом и культурными трендами. Из 7 фильмов программы «Свои» зрительское жюри отметило своей наградой дебютную картину Александра Золотухина «Мальчик русский». Эта картина также участвовала в новой фестивальной программе «Кино на колесах» - показы фильма с обсуждением прошли в 6 городах ивановской области (Юрьевец, Вичуга, Кинешма, Шуя, Фурманов, Кохма).

