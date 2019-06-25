Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Доронину на пост главы театра

13:06

МХАТовские актеры обнародовали видеообращение в адрес президента РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину на пост руководителя театра.

Актриса МХАТа Лидия Матасова рассказала, что Доронину фактически «вынудили» подписать соглашение об уходе с поста худрука театра. «Дело в том, что ее, по сути, обманули, когда в декабре ей предложили стать почетным президентом, а должность худрука-директора занял Эдуард Бояков», — пояснила Матасова МК. Она отметила, что против нового руководства выступают около 30 человек из труппы, а сама Доронина «хранит молчание, ни в чем не участвует».

По словам Матасовой, Доронину фактически сделали заложницей ситуации, приведшей к ее отставке в декабре этого года. «В тот декабрьский день, когда произошла смена руководства, Татьяну Васильевну фактически сделали заложницей, - продолжает Матасова. – А именно, ее Минкульт заманил в театр под предлогом вручения ордена, она пришла в десять утра, и ее до одиннадцати вечера не выпускали из кабинета, до тех пор, пока она не подпишет бумаги «об отречении». По нашим сведениям, она в последний раз была в театре не то 26, не то 27 января этого года, играла спектакль и с тех пор ни ногой. Она хранит молчание, ни в чем не участвует. Зато участвуют артисты».

Три месяца назад зрители МХАТа создали петицию за ограничение полномочий художественного руководителя театра. Они были недовольны тем, что, несмотря на введение министром культуры России Владимиром Мединским специальной должности — президента театра, которую занимает Доронина, все решения принимает худрук Бояков.

