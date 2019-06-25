]]>
]]>
Главная Кино Новости

Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Доронину на пост главы театра

13:06 25.06.2019
Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Доронину на пост главы театра
Кадр с сайта kino-teatr.ru
Материалы по теме:

МХАТовские актеры обнародовали видеообращение в адрес президента РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину на пост руководителя театра.

Актриса МХАТа Лидия Матасова рассказала, что Доронину фактически «вынудили» подписать соглашение об уходе с поста худрука театра. «Дело в том, что ее, по сути, обманули, когда в декабре ей предложили стать почетным президентом, а должность худрука-директора занял Эдуард Бояков», — пояснила Матасова МК. Она отметила, что против нового руководства выступают около 30 человек из труппы, а сама Доронина «хранит молчание, ни в чем не участвует».

По словам Матасовой, Доронину фактически сделали заложницей ситуации, приведшей к ее отставке в декабре этого года. «В тот декабрьский день, когда произошла смена руководства, Татьяну Васильевну фактически сделали заложницей, - продолжает Матасова. – А именно, ее Минкульт заманил в театр под предлогом вручения ордена, она пришла в десять утра, и ее до одиннадцати вечера не выпускали из кабинета, до тех пор, пока она не подпишет бумаги «об отречении». По нашим сведениям, она в последний раз была в театре не то 26, не то 27 января этого года, играла спектакль и с тех пор ни ногой. Она хранит молчание, ни в чем не участвует. Зато участвуют артисты».

Три месяца назад зрители МХАТа создали петицию за ограничение полномочий художественного руководителя театра. Они были недовольны тем, что, несмотря на введение министром культуры России Владимиром Мединским специальной должности — президента театра, которую занимает Доронина, все решения принимает худрук Бояков.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Театр в России, Театральные деятели и персоны в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.06.2019, 19:23
Гость: Хм

Театру, судя по протестам артистов, нужен адекватный руководитель? - возраст не важен, важна адекватность.
25.06.2019, 17:31
Гость: Театру нужен зиц-председатель?

Ей уже 86 лет!
25.06.2019, 15:23
Гость: Хухутин пупуй - пашист.

как то таак.
Все комментарии (5)
]]>

]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.