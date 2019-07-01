Оливер Стоун готовит фильм о кризисе на Украине и войне в Донбассе

13:25

Создатель фильмов «Взвод» и «Путин» Оливер Стоун представит новый фильм «Открывая Украину».

Стоун спродюсировал картину, режиссером которой американец украинского происхождения Игорь Лопатенок. На его YouTube-канале размещен трейлер фильма.

В основу фильма лягут события политического кризиса на Украине в 2014 году, а также война в Донбассе.

На постере указано, что главными лицами фильма стали сам Стоун, а также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и тележурналистка Оксана Марченко.

Оливер Стоун принял участие в работе над документальным фильмом «Украина в огне», вышедшим в мировой прокат в июне 2016-го года, а в российский — в ноябре, также лента была выложена в интернет. Кинокартина повествует об истории Украины с XVII века до наших дней.

