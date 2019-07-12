Выявлена причина острого интереса Голливуда к российской истории

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Режиссер Люк Бессон объяснил причину пристального интереса голливудских кинодеятелей к русской истории.

Создатель недавней исторической драмы «Курск» заявил в интервью «РБК-стиль»: «Эта тема — настоящий бескрайний океан. У вас богатая история для создания интересных творческих решений, на три века точно хватит, а то и больше. Эпоха Ивана Грозного, Распутина, смерть Романовых, Сталин — сколько ярких образов. А ведь я перечислил далеко не все».

Очередная драма Бессона на российском материале – фильм об агенте КГБ «Анна» - вышла в российский прокат 11 июля. Помимо западных актеров, в «Анне» сыграл наш Александр Петров. «Его отобрал для проб наш кастинг-директор, объяснил Бессон. – Кроме Александра, на эту роль пробовалось больше 50 человек. Но когда я увидел его в работе, понял, что не ошибся. Он хороший актер. Люк Эванс играл другого русского персонажа, но Александр справился со своей ролью блестяще. У него классическая актерская школа, это меня подкупило».

В начале лета телеканал HBO представил мини-сериал «Чернобыль», посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Тогда же вышел сериал «Последние цари» о падении династии Романовых.

