]]>
]]>
Главная Кино Новости

Выявлена причина острого интереса Голливуда к российской истории

12:44 12.07.2019
Выявлена причина острого интереса Голливуда к российской истории
Люк Бессон © KM.RU, Екатерина Безродных
Материалы по теме:

Режиссер Люк Бессон объяснил причину пристального интереса голливудских кинодеятелей к русской истории.

Создатель недавней исторической драмы «Курск» заявил в интервью «РБК-стиль»: «Эта тема — настоящий бескрайний океан. У вас богатая история для создания интересных творческих решений, на три века точно хватит, а то и больше. Эпоха Ивана Грозного, Распутина, смерть Романовых, Сталин — сколько ярких образов. А ведь я перечислил далеко не все».

Очередная драма Бессона на российском материале – фильм об агенте КГБ «Анна» - вышла в российский прокат 11 июля. Помимо западных актеров, в «Анне» сыграл наш Александр Петров. «Его отобрал для проб наш кастинг-директор, объяснил Бессон. – Кроме Александра, на эту роль пробовалось больше 50 человек. Но когда я увидел его в работе, понял, что не ошибся. Он хороший актер. Люк Эванс играл другого русского персонажа, но Александр справился со своей ролью блестяще. У него классическая актерская школа, это меня подкупило».

В начале лета телеканал HBO представил мини-сериал «Чернобыль», посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Тогда же вышел сериал «Последние цари» о падении династии Романовых.
 

Темы: Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.07.2019, 17:35
Гость: Гость

Интерес всегда появляется когда появляется госпожа Выгода.
12.07.2019, 17:01
Гость: У нас

"она утонула", и тема закрыта.
12.07.2019, 16:41
Гость: Мимоходом

Хотят чтобы русские смотрели на свою историю их глазами и усваивали выводы, сконструированные голивудскими пропагандистами, а не выстраданные русскими мыслителями.
Молодым надо объяснять, что все голливудские фильмы - это вранье, как бы правдоподобно оно не выглядело и лучше эти фильмы не смотреть вовсе, как лучше не наступать на экскременты. Как сложно избавиться от запаха гна даже после тщательной очистки, так сложно будет избавиться от вложенных в подсознание ложных ассоциаций.
Все комментарии (4)
]]>

]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.