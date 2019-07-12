Исполнитель роли Овечкина объяснил причины своего задержания в аэропорту

14:20

После задержания в краснодарском аэропорту за оскорбление сотрудников российский актер Тимур Ефременков раскрыл причины своего поведения.

Актер считает, что скандал не стоит и выеденного яйца. «Весь сыр-бор произошел из-за брелока на ключах в виде патрона. Меня попросили его достать, а я попросил не доставать его. Им пришлось расстегнуть мой чемодан, он был битком набит — все вывалилось, и я немножко выругался», — заявил артист радиостанции «Говорит Москва».

Ефременков, признался, что полицейские отпустили его утром и отвезли в суд. В итоге ему был назначен штраф в размере 500 рублей.

Конфликт с работниками воздушной гавани произошел ночью 12 июля. В социальных сетях артист опубликовал видео, в котором продолжил обвинять сотрудников аэропорта, однако утром ролик был удален.

Ефременков известен по роли в картине Дмитрия Дюжева «Чемпионы», где сыграл хоккеиста сборной России Александра Овечкина. Также он появлялся в сериале «Папины дочки» и фильме «Легенда №17».

