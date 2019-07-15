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Агент 007 станет в новом фильме темнокожей женщиной

15:02 15.07.2019
В юбилейной 25-ом боевике бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана
Кадр с сайта kinopoisk.ru
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В юбилейной 25-ом боевике бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч.

По сюжету новой части шпионской саги, Джеймс Бонд временно прерывает службу и отправляется отдыхать на Ямайку, в это время MI6 присваивает номер 007 новому оперативнику, женщине. «Это современный Бонд, который понравится молодому зрителю, но при этом в нем будет все, что принято ожидать от фильмов о Бонде, — передает Lenta.Ru слова анонимного источника. – В картине будут зрелищные эпизоды погонь и драк, Бонд по-прежнему Бонд, но ему необходимо научиться жить в мире #MeToo».

Бывшему и новому агентам 007 суждено встретиться в фильме, более того, Бонда будет привлекать новая шпионка.

Решение о смене культового агента 007 могло быть принято под влиянием соавтора картины Фиби Уоллер-Бридж, известной своими феминистическими взглядами. Начиная с 2006 года главную роль в шпионской кинофраншизе исполнял актер Дэниэл Крэйг.
 

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Комментарии читателей
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15.07.2019, 22:24
Гость: для 604

полностью с тобой согласен То же самое у нас в Штатах происходит-эта политика примерения уже переходит все границы и скоро всех белых переселят в резервации и будет еще одна Южно-Африканская республика под властью черных Полный туши свет
15.07.2019, 20:35
Гость: tot64

Особенно уморила её фамилие: Линч......
15.07.2019, 20:33
Гость: 604

В США негры, а в Канаде самая привилегированная категория - индияне (аборигены). Для них и обучение в колледже бесплатное, государство лэптопы бесплатно раздаёт и на занятия такси оплачивает. Хочешь запустить бизнес для индиян (нанимать можно только своих) - обучение азам бизнеса на курсах бесплатно, точнее, за счёт налогоплательщиков. Хочешь - работай, хочешь - не работай. Жильё бесплатное, опять же государство строит. Квартиры в центре такие, что белые канадцы и мечтать не могут. Белый здесь ничего бесплатно не получит. Если ты индиянин, можешь жить в городе (всё равно среди своих алкашей и наркашей всю жизнь будешь тусоваться), а можешь у себя на резервации. Полная свобода. А в благодарность они перегораживают в час пик главную улицу и устраивают марши протеста с завываниями и битьём в бубны и барабаны, типа, это наша незаконно захваченная земля, мы её вам не отдавали. Долой колонизаторов и всё такое. Вот недавно памятник судье 19 века, который за грабежи и убийства тогда повесил несколько индейцев (да и белых бандитов тоже, время тогда было такое, строгое), сняли краном с постамента под улюлюканье. И называется это политикой примирения. Оказывается, то, что их 150 лет лечили в больницах и учили в школах, было нарушением их личных прав и традиционных верований, и теперь идут массовые выплаты за причинённый им многолетний моральный ущерб и унижения. Не зря их Первыми народностями называют. Все остальные народы в Канаде - вторые...
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